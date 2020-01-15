الاحتلال يقصف مطار التيفور بريف حمص السوري

دمشق– قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مطار التيفور بريف حمص الشرقي باتجاه منطقة التنف على الحدود السورية العراقية.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) أن إسرائيل شنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء عدوانا جويا جديدا على مطار التيفور باتجاه منطقة التنف في محافظة حمص.

وقالت الوكالة ان وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

ويأتي هذا القصف في خضم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أسبوع من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد فجر 3 كانون الثاني/يناير الجاري.

ومنذ اندلع النزاع في سورية في 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّه “يتواجد في المطار قوات للنظام و قوات إيرانية وأيضاً عدد قليل من المستشارين العسكريين الروس”.

وسبق لهذا المطار أن استُهدف بعدد من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وفي 9 نيسان/أبريل 2018، استهدف المطار بصواريخ أسفر سقوطها عن مقتل ما يصل إلى 14 مقاتلاً، بينهم سبعة إيرانيين، وفقاً للمرصد. ويومها اتّهم كل من دمشق وطهران وموسكو إسرائيل بشن القصف.-(وكالات)