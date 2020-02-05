الاحتلال يقلص مسافة الصيد في غزة

غزة – قالت لجنة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة في اتحاد لجان العمل الزراعي: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجهات الرسمية الفلسطينية بتقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة.

واوصحت اللجنة في تصريح أصحفي اليوم الأربعاء أن الاحتلال قرر تقليص مساحة الصيد ببحر غزة من 15 ميلًا إلى 10 أميال ومناطق أخرى إلى 6 أميال فقط، اعتبارًا من مساء اليوم.–(بترا)