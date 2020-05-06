الاحتلال يقيم 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

نادية سعد الدين

عمان- أكدت القيادة الفلسطينية رفضها لإعلان السفير الأميركي لدى الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، عن “استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بالضم الإسرائيلي للضفة الغربية خلال أسبوعين”، وذلك على وقع قرار سلطات الاحتلال، أمس، إقامة 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن “تصريحات فريدمان خطيرة ومرفوضة”، مشددة على “عدم أحقية الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ خطوات غير قانونية ولا شرعية وتخالف قرارات الشرعية الدولية”.

وصرح فرديمان، أمس، أن الولايات المتحدة “تستعد للاعتراف بإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، في غضون أسبوعين من الإعلان عنها”.

وحض فريدمان، خلال مقابلة لصحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التي قد تتشكل في الفترة القريبة، على تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية.

وزعم، بأن “فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، تعد مسألة إسرائيلية”، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”أزرق أبيض”، الذي وقع عليه نتنياهو وغانتس، والذي يقضي بالبدء بإجراءات تنفيذ مخطط الضم أحادي الجانب بحلول شهر تموز (يوليو) المقبل.

وأضاف فريدمان إن بلاده “ستعترف بالسيادة الإسرائيلية في المناطق المنصوص عليها ضمن خطة “صفقة القرن”، بعد ترسيم الخرائط، وموافقة الحكومة الإسرائيلية على تجميد البناء في مناطق “ج” (وفق اتفاق أوسلو)، وموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على التفاوض مع السلطة الفلسطينية، حسب خطة صفقة القرن”، الأميركية، وقد وافق على ذلك منذ البداية”، وفق قوله.

وشدد على أنه “ليس مطلوباً من الكيان الإسرائيلي التعهد بالموافقة على قيام دولة فلسطينية، وإنما موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، على التفاوض مع الفلسطينيين، ودعوتهم لإجراء اللقاءات والتباحث معهم، بمحادثات مفتوحة ونية حسنة، لمدة أربع سنوات”.

ونوه إلى مسألة تجميد البناء في المستوطنات المنعزلة، قائلا إن “الحديث يدور عن منع توسيع المنطقة، وليس وقف البناء فيها إلى أعلى”، ما يعني زيادة عدد المستوطنين فيها، فيما ستعيش الأغلبية الساحقة من المستوطنات، أي حوالي 400 ألف مستوطن، وفقاً للقواعد الإسرائيلية داخل ما يسمى الخط الأخضر”.

وادعى أن “مستوطنة “بيت إيل” والبؤر الاستيطانية في الخليل تعد “القلب التاريخي لـ”يهودا والسامرة”(الضفة الغربية)، بحيث لن يتنازل الإسرائيليون عنها”، وفق مزاعمه.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية؛ أشار فرديمان، إلى أن بلاده ليست هي من ستعلن عن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ومستوطنات الضفة الغربية، وأن ذلك مسألة إسرائيلية”.

من جانبه؛ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات فريدمان مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على “صفقة القرن” والخرائط الأميركية”.

وأكد أنه “لا حق للكيان الإسرائيلي وأميركا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية”.

وقال إن “الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع سلطات الاحتلال وأميركا ستكون لاغية إذا اعلنت إسرائيل ذلك”.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، “الإدارة الأميركية وسلطات الاحتلال التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم”.

كما أدانت الرئاسة القرار الإسرائيلي الاستيطاني الجديد في مستوطنة “غوش عصيون” الإسرائيلية، معتبرة ذلك “اعتداء صارخاً ومرفوضاً من قبل الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية”.

من جانبها؛ دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، تصريحات فريدمان، التي حض فيها حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس المقبلة، تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، ووصفت ذلك “بالتصعيد المتعمد والتحريض على ارتكاب الجرائم.”

وقالت عشراوي، في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية، إن “تصريحات فريدمان المتطرفة والمعيبة فيها حث مباشر على مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتحفيز على الاستمرار في عمليات الضم وسرقة الأراضي والممتلكات والمقدرات والأموال الفلسطينية”.

وأضافت أنها “تأتي في إطار سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الأميركية مع اليمين الإسرائيلي المتطرف بهدف توفير الغطاء المالي والقانوني والعسكري اللازم لضمان إفلات سلطات الاحتلال من العقاب والمساءلة والمحاسبة”.

وشددت على “تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ورفض أي خطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية”، وأضافت “لن يتنازل الشعب الفلسطيني عن أي شبر من أرضه بغض النظر عن التهديد والابتزاز والعنف وجميع الوسائل الهادفة لإخضاعه”.

وأكدت عشراوي “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، ويحمل سلطات الاحتلال والولايات المتحدة التبعات القانونية اللازمة لسياساتهما غير الشرعية.”

إلى ذلك؛ وافق وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، أمس، على “توسيع مستوطنة “إفرات” الإسرائيلية، جنوب الضفة الغربية، من خلال إقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة، بواقع 7000 وحدة استيطانية على مساحة 1100 دونم”، ما يعني توسيع مستوطنة “غوش عتصيون” الإسرائيلية.

وطبقاً للمواقع الإسرائيلية؛ فقد قال بينت إن “الاستيطان يجب ألا يتوقف للحظة، بل الجميع مُطالب أن يدعمه ضمن كافة المناطق”.