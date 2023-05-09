الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة طبية لقطاع غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية الى مستشفيات قطاع غزة منذ 18 شهراً.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن منع إدخال الأجهزة التشخيصية يشكل تحديا كبيرا أمام عمل الطواقم الطبية ومتابعة جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بالحصار ومنع العلاج عن المرضى واستهداف المدنيين، بل يستمر مسلسل إجرامه برفض إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية الى القطاع.

— (بترا)