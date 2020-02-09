الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

رام الله – قالت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الاحد، إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد وحتى إشعار آخر. وأضافت الوزارة، في بيان، ان قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور، سياسي ويأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.

وأوضحت أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار، التي هي محور الحديث في “صفقة القرن”. وتابعت انه من الممكن استيعاب هذه المنتجات محليا، وهي خسارة ممكن التعامل معها في اطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من تبعاته على جميع الصعد. وكانت الحكومة الفلسطينية قررت الأحد الماضي وقف استيراد المنتجات الزراعية، وعصائر الفاكهة، والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية. وأرجعت قوات الاحتلال الجمعة الماضية شاحنات فلسطينية عن عدد من الحواجز محملة بمنتجات زراعية كانت ستصدر لدول العالم.

بترا