آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

الاحتلال يمنع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى المبارك

10:46 م2022-05-03

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان العشاء، مساء اليوم الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها إن قوات الاحتلال منعت أداء صلاة العشاء في المسجد الاقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد الاقصى المبارك، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت في حائط البراق بسبب ما يسمى “عيد الاستقلال”.
(بترا)

10:46 م2022-05-03
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock