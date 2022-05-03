الاحتلال يمنع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى المبارك

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان العشاء، مساء اليوم الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها إن قوات الاحتلال منعت أداء صلاة العشاء في المسجد الاقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد الاقصى المبارك، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت في حائط البراق بسبب ما يسمى “عيد الاستقلال”.

(بترا)