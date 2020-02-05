الاحتلال يمنع رفع الأذان 48 وقتا بالحرم الابراهيمي

رام الله- كشف تقرير صادر عن وزارة الاوقاف الفلسطينية اليوم الاربعاء، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي منعت رفع الأذان في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل 48 وقتاً خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وأكدت وزارة الاوقاف في تقريرها، ان الاحتلال واصل تعديه على الحرم الابراهيمي، حيث ركب كشافات على مدخل الحرم الابراهيمي، كما أقدم مستوطنون متطرفون على تركيب سياج حديدي على ارتفاع مترين قرب الحاجز العسكري جوار الحرم الابراهيمي، وأفرغوا مبنى الاستراحة بالكامل، وأزالوا المظلة الموجودة في منطقة الصحن في القسم المغتصب واستبدلوها بأخرى.

واضاف، ان قوات الاحتلال تواصل منع أعمال الترميم في الحرم الابراهيمي الشريف، ومنعت موظفي لجنة الإعمار من الدخول للحرم عبر جميع الحواجز العسكرية المؤدية إليه، بالاضافة الى استباحة المقامات الاسلامية، حيث قام مئات المستوطنين باقتحام مقامات كفل حارس وأدوا طقوساً تلمودية فيها.

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