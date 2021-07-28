الاحتلال ينفذ عمليات هدم وتجريف في بلدة الطور بالقدس المحتلة

القدس – نفذت آليات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، عمليات هدم وتجريف في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة.

وواصلت عائلة أبو الهوى هدم شقتها بيدها في البلدة بأمر من بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة المحتلة، حيث اقتحمت الآليات بأعداد كبيرة بلدة الطور، ثم شرعت بعملية هدم وتجريف لعائلتي الهدرة وابو اسبيتان. وأوضحت عائلة أبو سبيتان في بيان لها أن آليات الاحتلال اقتحمت أرضها وقامت بتجريفها والأشجار المزروعة فيها، وذلك بعد أيام من قيامها بتنفيذ قرار الهدم الذاتي لغرفتين في الأرض المذكورة. كما هدمت آليات الاحتلال اسطبلا للخيول لعائلة الهدرة في الطور، أما عائلة أبو الهوى فواصلت هدم شقتها السكنية مستخدمة أدوات الهدم الذاتية، بقرار من بلدية الاحتلال. وأوضحت العائلة في بيان لها أن البلدية انذرتها بهدم شقتين لها، وتمكنت من تجميد قرار هدم أحدها، واجبرت على هدم الشقة الثانية تفاديا لدفع أجرة الهدم.

وفي رام الله، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بهدم بئر لجمع المياه وغرفة زراعية في تجمع الفخيت شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأكد منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الضفة فؤاد العمور في بيان له أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم بئر لجمع مياه الأمطار للمواطن جابر الدبابسة، وغرفة زراعية من الصفيح للمواطن فؤاد العمور بتجمع الفخيت، علما أن الاحتلال هدم الغرفة الزراعية في السابق وتم إعادة بنائها وذلك لأغراض استيطانية توسعية وعنصرية .–(بترا)