الاحتلال يهدم مساكن وحظائر ومنشآت جنوب الخليل وشمال شرق القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنا وحظيرتين في قرية الجوايا شرق يطا جنوب مدينة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور إن قوات الاحتلال داهمت قرية الجوايا وهدمت مسكنا وحظيرتين، واستولت عليهما.

وأوضح أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جدرانا وسلاسل حجرية في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وقال رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي إن آليات الاحتلال هدمت جدارا كبيرا مكونا من قلاع وسلاسل حجرية في منطقة النجمة من عناتا، بمحاذاة شارع الزعيم – عناتا الرئيسي المؤدي إلى مناطق جنوب شرق القدس، حيث يحيط الجدار بأراض ومنشآت تعود ملكيتها لأربعة مقدسيين.

كما استولى “مجلس المستوطنات”، على صهريج مياه لأحد المواطنين في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب مهدي دراغمة بأن “مجلس المستوطنات” استولى على صهريج لنقل المياه، أثناء نقله لمياه ري المواشي في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.

يشار إلى أن المستوطنين يمدون خطوط مياه، ويضعون خزانات مياه في السهل الزراعي، في المقابل يمنع الاحتلال، بكل مؤسساته، المياه عن الفلسطينيين ومواشيهم، ويعتمد سكان خربة سمرة، ووادي الفاو بالأغوار الشمالية، على الصهريج المصادر في تأمين مياه الشرب لهم ولمواشيهم.