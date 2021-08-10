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الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سلوان

منذ ساعة واحدة
منظر عام للحرم القدسي يحيط به حي سلوان المهدد من قبل الاحتلال بالترحيل والهدم - (ا ف ب)
منظر عام للحرم القدسي يحيط به حي سلوان المهدد من قبل الاحتلال بالترحيل والهدم - (ا ف ب)

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القدس المحتلة- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منزلا مكونا من طابقين سكنيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان، إن المنزل يعود للشقيقين رماح وعلي عودة، مشيرا الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي بئر أيوب في سلوان، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من التواجد في محيط المنزل الذي يسكن فيه 12 فردا، وأجبرت العائلة على تفريغ محتوياته، قبل أن تباشر بهدمه وسط حالة من الغضب شهدتها المنطقة .

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