الاحتلال يهدم 6 متاجر في جبل المكبر ويعتقل 19 فلسطينيا

رام الله- هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 محلات تجارية قيد الإنشاء في “حي الصلعة” في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، تعود لمواطن فلسطيني.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جبل المكبر في بيان، إن جرافتين تابعتين لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ترافقها قوات من جيش الاحتلال وشرطته، هدمت محلات قيد الإنشاء، بلغت مساحتها 250 مترا مربعا بحجة عدم الترخيص، حيث تم البدء ببنائها منذ نحو شهرين.

وأضافت اللجنة إن قرية جبل المكبر في القدس المحتلة تتعرض منذ فترة إلى حملة ممنهجة طالت العديد من منازلها ومتاجرها بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.

من جهة أخرى،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 19 مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن جنين ونابلس ورام الله وسلفيت والخليل، واعتقلت المواطنين التسعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.-(بترا)