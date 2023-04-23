الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت محافظة أريحا في بيان لها اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين الفلسطينيين ما نتج عنه العديد من حالات الاختناق.

وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفاً ومكاناً ترفيهياً لأهالي الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كما تزداد معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر، نتيجة لحركة المسافرين خلال الأعياد.