الاحتلال يواصل إغلاق أريحا ويشدد إجراءاته على حاجز الحمرا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عشرة فلسطينيين أثناء مرورهم على حواجز عسكرية تقيمها على مداخل مدينة أريحا، والتي تحاصرها لليوم السادس على التوالي.

وقالت مصدر بمحافظة أريحا في بيان إن قوات الاحتلال واصلت نصب حواجزها العسكرية على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة على مداخل المدينة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل لليوم 20 على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت قبل نحو أسبوعين، الطرق الترابية في سهل عاطوف التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار الشمالية بعد مقتل ثلاث مستوطنات في عملية إطلاق نار بالمنطقة.

–(بترا)