الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الرابع على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والوقود في كلا الاتجاهين .

واعتبرت منظمات حقوقية، أن إغلاق الاحتلال للمعابر يأتي تكريساً لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يسكنون قطاع غزة، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكدوا، أن إغلاق معبر بيت حانون “إيرز” يحرم المئات من الحالات الطارئة من مرضى السرطان والأمراض الخطيرة ممن لا يتوفر لهم علاج في مشافي قطاع غزة، من السفر لاستكمال علاجهم في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو المستشفيات الإسرائيلية، ما يعرض حياتهم للخطر الشديد.

كما يهدد استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم “المعبر التجاري الوحيد للقطاع”، ومنع توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، بتوقفها عن العمل، حيث أن كميات الوقود لتشغيل المحطة بدأت في النفاذ بتفاقم أزمة الكهرباء وتدهور الحياة اليومية للمواطنين بعد زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 10 ساعات يومياً.

ويُخشى من تأثير ذلك على عمل المرافق الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية، أهمها المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي التي تقدمها البلديات.