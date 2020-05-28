العرب والعالمعربي

الاحتلال يوقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية

منذ 16 دقيقة

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رام الله– أوقفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي التنسيق المدني مع الفلسطينيين بشكل كامل.

وقالت القناة “13” الاسرائيلية اليوم الخميس، إن الاحتلال قرر وقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية ردا على إلغاء السلطة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بما يشمله ذلك من وقف للتنسيق الأمني بين الجانبين.

وكان الرئيس عباس قرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، وذلك عملا بقرار المجلس المركزي، كرد فلسطيني مباشر على الإعلان الاسرائيلي عن التوجه لضم الأغوار والمستوطنات وفرض ما يسمى بـ”السيادة الاسرائيلية” عليها.- (بترا)

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