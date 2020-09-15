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الاحتلال: 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة
كورونا اسرائيل

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رام الله- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 17 حالة وفاة و2984 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
واشارت الوزارة في بيان، الى أن اجمالي الإصابات ارتفع إلى159290، تعافى منهم118547 شخصا.
واضافت إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1136 حالة منذ بدء انتشار الفيروس في إسرائيل آذار الماضي، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 524، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي الى 142 حالة.
بترا

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