الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 5 % في 2019

هبة العيساوي

عمان– نما رصيد الاحتياطبات الأجنبية (عملات وذهب) العام الماضي بنسبة 5.1 % ليصل إلى مستوى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.476 مليار في نهاية 2018، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطيات الأجنبية للمملكة 592.3 مليون دينار في العام 2019.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمها تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (إذ يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 10.55 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 10.17 مليار في نهاية العام 2018 بنسبة ارتفاع نسبتها 3.4 %.

واحتياطي الذهب ارتفع 16.6 % في نهاية العام الماضي إلى 1.519 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار في نهاية العام 2018.



يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر احصائية للبنك المركزي نمت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 0.8 بالمائة إلى 2.18 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة الحوالات في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 2.44.4 % إلى 215 مليون دينار مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة 12.8 %، في النصف الأول من العام الحالي إلى 333.3 مليون دينار مقارنة مع 382.5 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.

وانخفض الاحتياطي الأجنبي في العام 2018 بنحو 5.7 % إلى 11.476 مليار دينار مقارنة مع 12.17 مليار في العام السابق.