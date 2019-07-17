الاحتياطيات الأجنبية تنمو 0.5 %

هبة العيساوي

عمان- نما رصيد الاحتياطيات الأجنبية (عملات وذهب) في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.5 % ليصل إلى مستوى 11.533 مليار دينار مقارنة مع 11.446 مليار دينار في نهاية العام 2018، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطيات الأجنبية للمملكة 57.2 مليون دينار في أول ستة أشهر.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (إذ يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

وتوزعت الاحتياطات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 10.44 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) مقارنة مع 10.17 مليار في نهاية العام 2018 بنسبة ارتفاع نسبتها 2.6 %.

واحتياطي الذهب تراجع 16 % في نهاية حزيران (يونيو) إلى 1.085 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار في نهاية العام 2018.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر احصائية للبنك المركزي أظهرت ارتفاع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج 2.3 % في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.46 مليار دولار للفترة المقابلة من العام 2018.

في حين تباطأت حدة التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة، بحسب البنك المركزي، إذ بلغت قيمته في الربع الأول من العام الحالي 177 مليون دينار مقارنة مع 190 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما زاد الدخل السياحي بنسبة 8.3 % في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.9 مليار دينار (2.6 مليار دولار)، مقارنة مع 2.4 مليار دولار للفترة ذاتها من 2018.