الاحتياطي الأجنبي ينمو 0.5% في شهر واحد

هبة العيساوي

عمان– نما رصيد الاحتياطات الأجنبية (ذهب وعملات) 0.5% في كانون الثاني (يناير) الماضي ليصل إلى مستوى 12.13 مليار دينار مقارنة مع 12.06 مليار دينار في نهاية العام 2019، وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة خلال أول شهر من العام الحالي 61.6 مليون دينار.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأمريكي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

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