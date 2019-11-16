الاحصاءات: عدد الفقراء في الأردن لا يتجاوز 8 آلاف حالة

عمان – أكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، أن نسبة الفقر في الأردن “من أقل النسب بالعالم العربي”، مشيرا إلى أنها بلغت 7ر15 بالمئة بين الأردنيين لعام 2017، وذلك حسب احدث بيانات ودراسات اجرتها الدائرة.

وقال الزعبي لـ (بترا) إن التقارير والمعايير الدولية، والتي تستند في الغالب إلى أرقام الدائرة، توكد أن الوضع المعيشي بالمملكة، “مازال محافظا على مكانته بالنسبة لهامش الفقر المدقع”، حيث تشير النتائج إلى أن عدد الأفراد الفقراء لا يتجاوز 8 آلاف حالة.

وأضاف، ان الجهات الدولية المعنية في مراقبة مستويات الفقر وتطوراتها حول العالم تعتمد بيانات دائرة الإحصاءات العامة التي تتم ضمن المنهجيات العلمية المتبعة في جميع دول العالم، منوها الى أنه لم يتلق أي طلب من مؤسسات إقليمية أو خاصة تعنى في هذا المجال. ولفت الزعبي إلى التصريحات الحكومية الأخيرة والمتعلقة بنسبة الفقر والتي أكدت أن نسبة الفقر المطلق في الأردن بلغت 7ر15 بالمئة، وأن الأكثر أهمية من أرقام خط الفقر هو كيف سيتم معالجة آثاره.