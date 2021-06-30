الاختبار الأهم عدم السقوط في فخ العسل

إسرائيل هيوم

من أرئيل كهانا

إلى جانب الرغبة في تصويب أخطاء الماضي، الواجب الاكثر اهمية للحكومة الاسرائيلية هو عدم الخلط بين الشكل والجوهر. الوقائع تشير الى ان الولايات المتحدة منطلقة نحو توقيع اتفاق مع ايران وتريد فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس.

بعد اسبوعين ونصف من تشكل الحكومة الاسرائيلية، لا يمكن تجاهل الاجواء الجديدة التي تسود بين واشنطن والقدس (المحتلة). “الرئيس بايدن وجه بشكل دافئ لرئيس الحكومة نفتالي بينيت دعوة لمقابلته في القريب العاجل” هذا ما اكده البلاغ الرسمي من قبل رئيس الولايات المتحدة.

هذه الحكومة (حكومة بايدن) تريد ان ترى تقدما اضافيا مع دول عربية اخرى، ولكن ايضا مع الفلسطينيين. “وكذلك نحن نريد”، قال وزير الخارجية الاسرائيلية لبيد مساء أول من أمس في ابو ظبي. في محاولة لإظهار كم هي متقاربة المواقف. ثم ألقى باللائمة على ترامب، وهذا يتعارض مع دعواه للمحافظة على دعم النظام ثنائي الحزب في أميركا.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع، وبعد لقائه مع نظيره الاميركي، انتوني بلينكن، قال لبيد إن الخلافات مع الولايات المتحدة ستبحث دائما في الغرف المغلقة، “وليس في المؤتمرات الصحفية”. وكما قال. فإن كلاهما اكدا على انهما يمثلان حكومتان جديدتان، والمعنيتان ببداية جديدة.

توجد هوامش اضافية لمحاولة كلا الطرفين حكومة بايدن، وحكومة بينيت – لبيد لتنقية الاجواء وازالة الغضب الذي تراكم بين الدولتين في سنوات نتنياهو. من المهم الاشارة الى ان هذا جيد. على العكس، فإنه من واجب قادة اسرائيل ان يحافظوا على التحالف مع الولايات المتحدة. وبشكل عام، من الجيد ان نكسب بضعة نقاط داخل الحزب الديمقراطي، وربما ايضا في وسائل الاعلام الاميركية، وفقا لهذه التصريحات.

ولكن الى جانب الرغبة لتصويب الاخطاء الماضية، فإن المهمة الكبرى تتمثل لدى الحكومتين بعدم الخلط بين الشكل والجوهر. وذلك بعدم تفضيل الاجواء الودية على الجوهر وعدم الانزلاق نحو الاخطاء والوقوع في فخ العسل.

العناق الاميركي لبنيت ولبيد لم يكن باردا. بايدن مصر انه خلال فترة ولايته لن تمتلك ايران سلاحا نوويا، كما اخبر الرئيس ريفلين. وباعتباره نشأ في بيت من ناجي الكارثة، فإن بلينكن يريد حقا ان يفعل ما يراه صائبا للحفاظ على الدولة اليهودية. ولكن مهمة حماية اسرائيل ليست ملقاة على المسؤولين الاميركيين، بل علينا نحن الاسرائيليين.

الوقائع تشير الى ان الولايات المتحدة تتجه نحو عقد اتفاق نووي مع ايران – وهو اتفاق غير مرغوب من قبلنا. ولكن هذه قصة اخرى، حيث تنفذ خططا وتتيح للنظام القاتل الحصول على مليارات الدولارات. والواقع ان بلينكن هو بالذات من يريد فتح قنصلية للفلسطينيين في قلب القدس، وفي هذا اشارة الى القدس ستكون مستقبلا ايضا عاصمة للفلسطينيين.