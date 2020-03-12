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الاختبار التحصيلي التجريبي للـ”التوجيهي” الاثنين المقبل

منذ 27 دقيقة
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي في عمان -(تصوير: أسامة الرفاعي)

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ألاء مظهر

عمان – قررت وزارة التربية والتعليم، إجراء الاختبار التحصيلي التجريبي لفقرات بنك الأسئلة للصف الثاني عشر” التوجيهي” للفروع الأكاديمية والمهنية الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل السادس عشر من الشهر الحالي.

وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، في تعميم لمديريات التربية والتعليم، أهمية إعلام طلبة الصف الثاني عشر في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية بضرورة تقدمهم للاختبار .

وقال إن الوزارة تهدف من إجراء هذا الاختبار، التعرف إلى خصائص فقرات بنك الأسئلة من صعوبة وتمييز، ومدى مناسبة هذه الفقرات، تمهيدا لتخزين المناسب منها في بنك الأسئلة في إدارة الامتحانات.

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