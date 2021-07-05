الاخرس تظفر ببطولة ارامكس لتنس الناشئين

عمان – الغد – ظفرت اللاعبة دينا الاخرس بلقب بطولة ارامكس للتنس للناشئين والناشئات، في ختام البطولة التي جرت امس على ملاعب النادي الرياضي ارامكس، بمشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات لفئة الناشئين، واقيمت البطولة برعاية ودعم من شركة ارامكس في النادي الرياضي وبرعاية مدير ارامكس طارق ابو ياغي، وذلك بهدف تشجيع الفئات العمرية لممارسة هذه الرياضة.

وفي بقية النتائج، حلت اللاعبة مارينا العساف بالمركز الثاني، وحل حمزة الحوري بالمركز الثالث، وجاء بالمركز الثالث واصغر مشارك اللاعب سيف عاشور، وشارك بالبطولة كريم حلبي، عبدالله الطرزي، فارس الشوبكي، سند السعيد وبازنتي، وادار البطولة الحكام منتصر الشمايلة، احمد البرغوثي وابراهيم السعود.

وقدم المدير الفني ومدرب النادي طارق شكاخوا الشكر الى كل اللاعبين الذين شاركوا بالبطولة، مؤكدا ان البطولة ستستمر وسيتم رفع سوية اللاعبين الذين شاركوا بالبطولة، ضمن السياسة المتبعة للارتقاء بالمواهب، وصقل مهاراتهم وتقديمهم لصفوف المنتخبات الوطنية، مشيرا الى ان النادي الرياضي ارامكس سيعمل على اقامة العديد من البطولات ولمختلف الفئات العمرية التي من شأنها الاهتمام بكافة اللاعبين وللجنسين وتقديم الاميز لرياضة التنس الاردنية.