الاخصائي النفسي لمارادونا: لم تكن هناك خطة لقتله

أزول، مقاطعة بوينس آيرس (الأرجنتين) – أكد كارلوس أنخل دياز الاخصائي النفسي الذي عالج النجم الارجنتيني دييغو مارادونا ، أنه لم تكن هناك “خطة لقتل” الأيقونة ، الأربعاء بعد جلسة استماعه أمام النيابة الأرجنتينية التي تحقق في ملابسات وفاة الاسطورة الارجنتينية في تشرين/نوفمبر 2020.

وقال دياز للصحافيين أثناء خروجه من مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو في ضواحي بوينس آيرس “عملي كطبيب نفساني للإدمان لم يكن له أي نوع من التدخل في النتيجة المميتة (لمارادونا) وهو الأمر الذي آلمنا جميعا”.

واضاف “يجب الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من خطة إجرامية لقتل مارادونا كما قيل. الوفاة ناتجة عن بيئة سريرية لا علاقة لها بمشكلة نفسية” مشيرا الى انه أثناء العلاج “لم يكن هناك تعاطي قانوني أو غير قانوني للمخدرات” وكان مارادونا “بكامل قدراته العقلية”.

ودياز هو خامس عضو في الفريق الطبي يتم استدعاؤه لهذا المكتب الذي فتح تحقيقًا في “القتل غير العمد مع الظروف المشددة للعقوبة” لتحديد ما إذا كان نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق قد “تُرك لمصيره” ليعاني من عذاب بطيء بسبب عدم توفر الرعاية الكافية.

وأكد دياز أن عمله كان يهدف إلى “مساعدة” بطل العالم 1986 و”محاولة السماح له بالتغلب أخيرا على الإدمان الذي أساء إليه لعدة عقود”.

واوضح “أعتقد أن هذا الهدف قد تحقق على الرغم من الموت المؤسف للغاية. كنا على طريق العمل الجماعي الجيد: تحقيق هذا التعافي كان عملا شاقا، تطلب الكثير من الجهد وكان مارادونا على استعداد للقيام به”.

وبرر الطبيب النفسي قرار نقل مارادونا إلى منزل لأنه “لم يكن يستوفي المعايير لوضعه في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات”.

ويخضع سبعة أشخاص للتحقيق في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث يواجهون اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار. (أ ف ب)