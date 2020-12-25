“الادارة المحلية” تضع سيارات البلديات تحت تصرف مديريات الصحة

عمان- قررت وزارة الإدارة المحلية وضع كافة سيارات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تحت تصرف مديريات الصحة في المحافظات والألوية كل ضمن اختصاصه.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، أن القرار جاء بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، للمساهمة بتعزيز ودعم عمل تلك المديريات خلال الحالة الوبائية السائدة في المملكة وتسهيلا لعمل فرق التقصي الوبائي وأي أنشطة أخرى تتطلبها ظروف الجائحة .

–(بترا)