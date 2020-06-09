الادريسي يُحاضر حول “رهانات البدائل والحداثة”

عمان – الغد – يطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وعبر لجنة الدورات، اول نشاط مرئي عن بعد، من خلال تنظيم محاضرة تحمل عنوان “الاعلام الرياضي العربي .. رهانات البدائل والحداثة” والتي يقدمها يقدمها بدر الدين الادريسي نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وذلك عند الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت المغرب من مساء يوم بعد غد الخميس عبر تطبيق “زووم”.

وستكون هذه المحاضرة مقدمة، للمزيد من المحاضرات والندوات وورش العمل التي ينوي الاتحاد العربي تنظيمها في الاسابيع القادمة بواسطة هذا التطبيق بعد تعذر اقامة مثل تلك النشاطات في الفترة الحالية من خلال التجمعات وعن قرب بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووفقا لنائب رئيس الاتحاد الدكتور تركي العواد، الذي أكد اهتمام الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي، بأن يكون له دور في تنظيم هذا النشاط للمساهمة في تقديم خدماته لانشطة الاتحاد العربي، مثلما اشاد الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد بالتجاوب الكبير والتعاون من قبل الاتحادات والجمعيات والهيئات المختلفة في هذا النشاط وغيره من الانشطة الاخرى التي ينوي الاتحاد العربي تنظيمها في المستقبل.

من جهة اخرى، تلقت الامانة العامة للاتحاد العربي طوال الفترة الماضية ترشيحات الهيئات والاتحادات والجمعيات والروابط واللجان المشرفة على الاعلام الرياضي في الوطن العربي، حيث تقرر مشاركة الجيل الشاب من الزميلات والزملاء وحسب الزميل عوني فريج الناطق الاعلامي، فقد تم اعتماد مشاركة كل من : أشرف مطر- اسلام صقر- علاء سلامة- تغريد العمور- مصطفى صيام – بلال الفقعاوي – مريهان الخالدي – محمود عجور – خليل رواشدة – نادر سليمان – أمجد شاور – شروق الشريف – حنان الريفي ( فلسطين) ، علي الزعابي – فرح سالم – خالد المهيري – علي الظاهري – حسين المنصوري – حنان البلوشي (الإمارات) ، عبد اللطيف عنبر – أنمكار حجازي – عبد الله الدوشري – خالد القاسم – عبد الرحمن العلياني – قاسم آل مسكين – السجاد عبد الخالق آل سلام – مها محمد القران – روان جمال العلوني – فهد سعود العماري – باسم محمد الحربي – أحمد سعود آل الشيخ – عبد الله عمر خالد – أحمد نواف العتيبي – سلطانة صالح الجهني – فارس الفزي – بشير عبد رب الأمير آل سعيد (السعودية).

علي اسماعيل خليل – حيدر عبد الجليل – احمدعبد الرحيم كاظم – حيدر عبد الكريم – احمد الغزالي – حيدر الرماحي – اثير الشويلي – عمار فاروق عبدول – عادل سندي – علي الشمري – طه زاخولي – ريبين رمزي – علي مهدي عنب- براق الشمري – علاء فرحان بلادي – حسام سهيل سبع – يحيى محمد محمود – حسين البهادلي – علي عدنان خليل – كرار محمد زامل – احمد فرج عبود – حيدر الحمود – علي درعم – مصطفى العبطان – احمد عزت خضير-عمر علي خضير-علاء عبد الرزاق مجيد – عمر قبع – مهند اللامي – مصطفى العيداني – مصطفى الدشتي – حسام الدراجي – جلال جاسم – خيام علوان فاضل – علي القريشي – حيدر عبد – نبيل طارق – احمد عبد الكريم – ازاد كوله بي – عبد الله خليل – طه القيسي – عبد الرحمن رشيد – سدير غازي الشايع – احمد حطاب التميمي – فيصل محمد – محمد حسن احمد – عبد الله تحسين هاشم – عبد الله فاضل عبد الرضا – نوار حبيب عبد الزهرة – شاكر العبادي – علي مهدي خليل – شاكر محمود علوان – عباس فاضل مغتاص (العراق) ، أحمد محمد لمام (موريتانيا) ، عبد الواحد محمد (مصر) ، زهير الوريمي – رباب الأطرش (تونس) ، فوزي بقاص (الجزائر) ، أيوب البصري – أمين الصديقي – حمزة ايت مسعود – ايمان لوليد – أحمد طلال – محمد الأشعري – محمد ظريف – أمين المجدوبي (المغرب) ، عادل الشتيوي – مفتاح الطيب البسكري (ليبيا) – فاتن البخيت.