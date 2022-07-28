الادعاء العام يطالب بسجن روسيل 5 أعوام ونيمار عامين

برشلونة- طالب الادعاء العام بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة 10 ملايين يورو لرئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل، وذلك لارتكابه جرائم فساد واحتيال في صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي طالب أيضا بسجنه لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها 10 ملايين عليه لارتكابه جريمة فساد في أعمال تجارية.

وفي المقابل، برأ الادعاء ذمة الرئيس السابق لنادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، نائب الرئيس عندما وقعت الأحداث، على اعتبار أنه على الرغم من توقيعه على العقود الاحتيالية الخاصة بالتعاقد مع مهاجم سانتوس، لم يكن عنصرا نشطا في المحادثات.

وستبدأ الجلسات الشفوية في 17 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في محكمة برشلونة، وستستمر حتى 31 من الشهر نفسه، وسيمثل خلالها صندوق الاستثمارات البرازيلي (DIS) واتحاد نقابات الرياضيين المحترفين في البرازيل (FAAP).

وكان الصندوق، حتى وقت انتقال النجم البرازيلي إلى برشلونة، يملك 40 % من حقوقه الاقتصادية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام 2009 مع اللاعب، والذي دفع له بموجبه ما يعادل مليوني يورو.

وعلى الرغم من أن برشلونة دفع 25.17 مليون إلى سانتوس مقابل حقوق اللاعب و60 مليونا أخرى لشركة (N&N)، الشركة العائلية التي يديرها والد نيمار، إلا أن (DIS) تلقى 6.8 ملايين فقط، مقابل نسبة الـ40 %.

وتطالب هذه الشركة الآن بتعويضات عن أضرار قدرها 150 مليون يورو، وسجن اللاعب لمدة 5 سنوات وسجن روسيل وبارتوميو لمدة 8 سنوات. وبالمثل، يعد اتحاد نقابات الرياضيين المحترفين أنه في تلك العملية الاحتيالية المزعومة بين برشلونة وسانتوس، تم انتهاك حقوقه.

وإضافة إلى نيمار وروسيل وبارتوميو، يواجه والد اللاعب ووالدته اتهامات أيضا، حيث طالب الادعاء بسجنهما لمدة عامين وعام واحدة -على التوالي- في جريمة فساد في مجال الأعمال، كما طالب بسجن مدير سانتوس السابق، أوديليو رودريجيز، ثلاث سنوات لارتكابه جريمة احتيال.

وستتم أيضا محاكمة ثلاث كيانات قانونية لتورطها في القضية: نادي برشلونة ونادي سانتوس وشركة (N&N) للاستشارات، والتي يطالب الادعاء بفرض غرامات عليها قدرها 8.4 و7 و1.44 مليون يورو على التوالي.

ويخضع انتقال نيمار لإجراءات قانونية منذ سنوات، مع العديد من الجبهات المفتوحة التي تسببت في العديد من المشكلات القانونية والمالية للنادي الكتالوني.

ويشار إلى أن النادي الكاتالوني وافق بالفعل في العام 2016 على دفع 5.5 مليون يورو بسبب ادانته في جريمتين ضريبيتين، ليصبح برشلونة أول فريق كرة قدم يدان كشخص اعتباري.

وسمح هذا الاتفاق مع الادعاء العام بإعفاء الرئيس آنذاك، جوزيب ماريا بارتوميو، وسلفه ساندرو روسيل، من المسؤولية الجنائية.-(إفي)