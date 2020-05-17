الارتفاع المفاجئ بالحرارة يزيد عرض المحاصيل الزراعية ويخفض أسعارها

عبدالله الربيحات

عمان – ساهم ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ والتي فاقت معدلها العام بنحو خمس درجات مئوية في نضوج مبكر لأغلب المحاصيل الزراعية، وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق، ما أدى إلى تدني أسعارها.

واعتبر خبراء زراعيون، أن الارتفاع المفاجئ بالحرارة ادى إلى تأثيرات سلبية على المزارع الأردني خاصة مع تعثر التصدير، مبينين في حديثهم لـ”الغد” أن استمرار الموجة الحارة يمكن أن تقضي على آمال العديد من المزارعين وخاصة للعاملين في مجال التربية الحيوانية.

وقال مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، ان ارتفاع الحرارة “لم يكن بشكل تدريجي وإنما بشكل مفاجئ، ما أثر سلبا على الانتاج النباتي والحيواني”.

ولفت العوران، إلى ان “الانخفاض الحاد في سعر البندورة، بالتزامن مع تلف النباتات نفسها، ساهم في زيادة مديونية المزارعين والمزيد من الخسائر في ظل تعثر الأسواق التصديرية وضعف في القدرة الشرائية للمواطنين برغم من اننا في شهر رمضان والذي يزيد الطلب خلاله”.

وأوضح أن بعض الأشجار المثمرة التي تعتمد على الزراعات المطرية، مثل الزيتون، سيؤثر الحر سلبا على إنتاجها من مادة الزيت.

واكد العوران أن المزارع يلجأ في مثل هذه الظروف إلى توفير كميات مياه إضافية لغايات الري، كما يتطلب المزيد من استخدام المبيدات الحشرية نتيجة ظهور بعض اﻵفات مما يزيد في فاتورة الانتاج.

اما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فقد بين العوران ان ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى نفوق دواجن، مما سيؤدي لتدني كميات البيض المعروضة في الاسواق.

كما ان درجات الحرارة المرتفعة قللت من ساعات رعي الحيوانات ما ادى لزيادة في كميات المياه المستهلكة، وفقدان الشهية التي قد تصاب بها ما يؤثر سلبا على التحويل العلفي، بحسب العوران.

وطالب بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية خاصة بعدما اوعز وزير البيئه ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة الأسبوع الماضي بتفعيل الصندوق وتوسيع مظلة التعويض لشمول عدد من المخاطر الزراعية الطبيعية والا يكون مقتصرا فقط على الصقيع، مبينا أن الارتفاع الحاد على درجات الحرارة لا يقل أثرا عن سلبيات البرد القارس.

ودعا إلى ضرورة إيجاد أبحاث علمية لدى المراكز الزراعية البحثية وكليات الزراعة في الجامعات الاردنية لإنتاج اصناف زراعية تقاوم درجات الحرارة والا تعالج هذه الامور بنظام “الفزعات”.

واشار العوران الى أن النشرات الجوية تفيد بأن المملكة ستتعرض الى موجات حارة مستقبلا تعمل على تأخير الزراعة في منطقة وادي الاردن، إضافة إلى أنه سيكون هناك تأخير في مختلف الزراعات مما يؤدي الى عدم وجود “حاصلات بستانية” كما في الماضي.

رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن، عدنان خدام، أكد أن ارتفاع درجات الحرارة في الوادي مؤخرا، أثر سلبا على المزروعات وانعكس على المستهلك.

ولفت خدام إلى ان زيادة كميات الانتاج في المحاصيل، ادى الى خلل في العرض والطلب مع قلة التصدير، مبينا أن المحاصيل الزراعية التي لم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة الموز لأنه يتميز بتحمله لدرجات حرارة عالية.

من جهتها، دعت مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الإرشاد، ماوية المفتي، المزارعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال الأيام المقبلة؛ للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة وتفادي أي خسائر محتملة.

كما دعت إلى زيادة كميات مياه الري للمحاصيل الزراعية وأن تكون صباحا أو بعد المغيب لتقليل تبخر المياه، مؤكدة ضرورة تجنب رش المبيدات الكيماوية لمكافحة الأمراض والآفات إلا عند الضرورة وأن يكون ذلك في ساعات المساء شريطة ألا يكون النبات مزهرا، وإزالة الاعشاب الضارة حول الأشجار. وشددت على أهمية تغطية الثمار ما امكن وطلاء سيقان الأشجار وتجنب التسميد خلال فترة موجة الحر لتفادي أية أضرار قد تنتج عن ذلك.

وبالنسبة للزراعات المحمية، قالت المفتي إنه يفضل تظليل البيوت البلاستيكية برش الشيد على الشرائح البلاستيكية من الخارج وإجراء عملية غسيل للشاش من الداخل لزيادة التهوية وعدم إغلاق البيوت البلاستيكية وتركها مفتوحة في جميع الاتجاهات.

وللتقليل من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على النحل، نصحت المفتي النحالين بتوسيع مداخل الخلايا لزيادة التهوية داخل الخلية وتقريب النحل من الأماكن المظللة تحت الاشجار، ووضع الخلايا في منطقة الأغوار تحت المظلات، ونقل خلايا النحل إلى المناطق المرتفعة إن أمكن ووضع الغذايات فوق العاسلة لعزلها عن الحرارة ، وتوفير مصدر مياه نظيف قريب ومتجدد لعدم اجهاد النحل بالبحث عن المياه في الطقس الحار.

وبالنسبة لمربي الأغنام، قالت إنه يفضل تجنب رعي المواشي أثناء فترة الظهيرة وتركها في أماكن مظللة مع توفير المياه النظيفة لها ورش أسطح حظائر الدواجن بالمياه لتخفيف أثر ارتفاع درجات الحرارة.