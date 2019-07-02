عمان – الغد – تترقب الأرجنتين صحوة قائدها “البرغوث” ليونيل ميسي ، عندما يواجه منتخب بلادها غريمه الأزلي منتخب البرازيل صاحب الضيافة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” بكرة القدم ، في اللقاء الذي يحتضنه “ستاد مينيراو” في بيلو هوريزونتي “فجر الأربعاء”.

وتعاني الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي الأمرين بالنسخة الحالية من الكأس القارية ، حيث حجزت بطاقتها إلى الدور ربع النهائي بشق النفس بفوز صعب على فنزويلا 2-0 ، في مباراة قدم خلالها ميسي أداء مخيباً.

ميسي – الذي حقق موسماً رائعاً مع برشلونة وتوج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية بتسجيله 34 هدفا في الليغا – يبدو مرشحاً بقوة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية ، خاصة وأن التتويج بلقب كوبا أميركا سيعزز حظوظه في تحقيق ذلك.

ويرى كثيرون أن ميسي (32 عاماً) والذي يتصبب عرقاً مع برشلونة ، لم يعاني في التألق مع منتخب بلاده “التانغو” ، كما أنه لا يزال في ظل مواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا ، الذي يُعتبر رمزاً في الأرجنتين ، بعد مساهمته الكبيرة في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم بالعام 1986.

وتزداد الضغوطات على كتف ميسي ، خاصة وأن منتخب بلاده لم يفز بلقب كبير منذ العام 1993 ، وخاض ميسي 4 مباريات نهائية مع الأرجنتين (مونديال 2014 وكوبا أميركا 2007، 2015 و2016) لكنه خسرها جميعها.

ورغم اللمسات الفنية الرائعة التي يتميز بها “البرغوث” ، ظهر ميسي بمستوى مخيب في البطولة ، وسجل هدفا يتيما في النسخة الحالية بالبرازيل عبر ركلة جزاء في مرمى البارغواي.

البرازيليون لم يخفوا إعجابهم بموهبة ميسي عشية مواجهة الأرجنتين في “السوبر كلاسيكو” الذي يحتضنه “ستاد مينيراو” في بيلو هوريزونتي ، لكن ميسي سيكون مطالباً بـ “العرق” حتى آخر قطرة ، علّه يجد مكاناً له إلى جانب مارادونا في قائمة “عظماء الأرجنتين”.