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الاردن يسلم رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسويد

منذ 3 ساعات

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عمان – سلمت المندوبة الدائمة للأردن لدى المنظمات الدولية في فيينا السفيرة لينا الحديد اليوم الاثنين رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمندوبة الدائمة السويدية بعد أن انتهت الرئاسة الأردنية للمجلس للفترة 2018-2019 .

جاء ذلك خلال أعمال جلسة مجلس المحافظين الذي عقد اليوم الإثنين في فينا.

وبهذه المناسبة قام الأردن ومن خلال السفيرة الحديد بإهداء الأمم المتحدة في فيينا لوحة فسيفسائية مستوحاة من الاردن تمثل شجرة الحياة، اعدتها وزارة السياحة. وخلال الجلسة أشادت الدول الأعضاء بالرئاسة الأردنية المتمثلة بالسفيرة الحديد وطاقم السفارة في فيينا على جهودهم الكبيرة خلال الرئاسة الحافلة بالأحداث والتطورات الهامة والتي اتسمت بالحياد و الموضوعية والمهنية والكفاءة العالية.

وأكدت الدول في بياناتها نجاح الرئاسة الأردنية في المحافظة على تحقيق التوافق بين الدول الأعض في مختلف المواضيع الهامة والحساسة التي ناقشها المجلس خلال فترة رئاسته، ومن أبرزها إجراءات تعيين مدير عام جديد للوكالة بعد وفاة المدير السابق الياباني يوكيا أمانو، وإقرار الميزانية والبرامج الخاصة بالوكالة للأعوام 2020 – 2021، ومسألة تحسين آلية المراعاة الواجبة الخاصة بصندوق التعاون التقني، والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. -(بترا)

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