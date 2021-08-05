الاردن يشارك باجتماع دولي لترويج البترا سياحيا

عمان- شارك الاردن أمس الاربعاء، باجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع “منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو”، الهادف الى ترويج مناطق اثرية بينها البترا عالميا.

وضم الاجتماع الذي استضافته جامعة الغارف في البرتغال ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر الابيض المتوسط الممول من الاتحاد الاوروبي، عبر منصة زووم، دائرة الاثار العامة والجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع من الاردن، ودائرة القلاع وقرى القرون الوسطى /ايطاليا، ورابطة غرف التجارة والصناعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط /اسبانيا، وجامعة الغارف /البرتغال، والمؤسسة الأندلسية العامة للتراث الأندلسي/اسبانيا، وجامعة باليرمو – قسم العمارة /ايطاليا، واتحاد منظمات الأعمال المصرية – الأوروبية /مصر.

واوضحت الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع في بيان اليوم الخميس، ان رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة اشار الى ان المشروع سيعود بالفائدة على مدينة البترا وذلك من خلال انشاء مشاريع مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية لإعداد فيديوهات وأساليب أخرى للترويج السياحي لمدينة البترا وأنشطة عديدة في مجال التراث ومن ضمنها التراث غير المرئي.

وبحث المجتمعون، سير انجازات المشروع والعقبات التي واجهت الدول المشاركة في المشروع خلال الفترة الماضية، وتم عرض الانجازات والخطوات التي تم تنفيذها من قبل كل شريك، فيما سيتم متابعة اجراءات وخطوات تنفيذ المشروع بالتعاون مع دائرة الآثار العامة الشريك الثاني من الاردن، بالإضافة للجمعية.

يذكر ان اجمالي ميزانية المشروع تبلغ 3.8 مليون يورو، علما بان القيمة المقدمة من الاتحاد الاوروبي تبلغ 3.4 مليون يورو، وتبلغ نسبة التمويل المقدمة من الشركاء 10 بالمئة من اجمالي ميزانية المشروع.- (بترا)