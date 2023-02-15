الاردن يشارك بمعرض الخليج الغذائي

يشارك الاردن من خلال 31 شركة صناعية متخصصة بالغذاء بمعرض الخليج الغذائي “جلف فود 2023” المتخصص بتكنولوجيا الغذاء، والذي ستنطلق فعالياته يوم الاثنين المقبل بمدينة دبي.

وتغطي المشاركة الأردنية التي تنظمها جمعية المصدرين الأردنيين شركات منتجات الحليب والألبان والبهارات والقهوة والمشروبات واللحوم والدواجن والايس كريم والشوكولاتة والحلويات.

وقال رئيس الجمعية احمد الخضري، إن المشاركة بالمعرض الذي يستمر خمسة أيام توفر فرصة كبيرة للشركات الاردنية للترويج لمنتجاتها وفتح اسواق جديدة امامها بالإضافة الى بناء شراكات عالمية تسهم بجعل المملكة مركزا اقليما للأمن الغذائي بالمنطقة.

وأضاف الخضري في بيان، اليوم الاربعاء، ان معرض الخليج الغذائي يعد من اهم المعارض المتخصصة في مجال الغذاء على مستوى العالم حيث تشارك فيه آلاف الشركات العالمية، وسيتم على هامشه عقد صفقات تجارية كبيرة.

وأكد الخضري ان العديد من الشركات الاردنية استطاعت من خلال مشاركاتها السابقة بالمعرض الدخول الى اسواق اقليمية وعالمية، مبينا ان المعرض يستقبل آلاف الزوار والتجار من مختلف انحاء العالم.

ولفت الى اهمية المشاركة الاردنية بهذا المعرض لبناء شراكات لمواجهة تحديات الامن الغذائي واختلال سلاسل التوريد عالميا إضافة الى الاطلاع على آخر التطورات العالمية في مجال التصنيع الغذائي.

وبين ان المشاركة بالمعارض الخارجية بمثابة منصة تجارية تسهم في زيادة الصادرات الوطنية التي تعد المفتاح لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتحسين الميزان التجاري.

ودعا الخضري الشركات الأردنية إلى استغلال فرصة مشاركتها بالمعرض من خلال التعرف على نظرائهم مع التجار المشاركين بالمعرض من مختلف العالم وتبادل الخبرات والسعي الى عقد الصفقات التجارية.

من جهته، اكد مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة إن الجمعية تحرص على المشاركة بمعرض الخليج الغذائي من عام 2004 نظرا لأهميته وحجم المشاركة الدولية الواسعة في اعماله الامر الذي يفتح آفاقا جديدة امام الصناعات الاردنية للالتقاء مع المستوردين من مختلف دول العالم.

واوضح ان الجناح الاردني يقام على مساحة تفوق 722 مترامربعا ويعد من اكبر الاجنحة المشاركة بالمعرض وذلك بفضل الحرص والجهود المكثفة والمتواصلة من قبل الجمعية على تواجد المصدرين بالمعارض الخارجية المتخصصة.

واشار ابو رحمة إلى أن الجمعية ستواصل تنظيم المشاركات الأردنية بالمعارض الخارجية انطلاقا من دورها في دعم المصدرين وتوفير الفرص لهم للترويج لمنتجاتها وتعزيز تواجدها بالأسواق العالمية سيما بالولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية ودول الخليج العربي.

–(بترا)

