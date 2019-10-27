الاردن يُشارك في البطولة العربية لرياضة سباحة الزعانف

أحمد الرواشدة

العقبة – يستعد الاتحاد العربي للغوص والانقاذ، لتنظيم اول بطولة عربية للأندية في رياضة سباحة الزعانف، والتي ستقام في مدينة “جبيل” بلبنان، وسط مشاركة عربية واسعة حسبما افاد امين سر الاتحاد ايمن جبر.

وبين جبر ان البطولة ستقام لاول مرة في لبنان بمجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي وبمشاركة عربية واسعة، لافتا إلى أن الاردن سيشارك بناديين هما، الاكوامارينا الرياضي ونادي الأمير حمزة الرياضي، فيما ستشارك 9 أندية من جمهورية مصر العربية، إلى جانب نادي من فلسطين والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى الأندية اللبنانية.

وعلى سياق متصل، عقد الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ بالتعاون مع نادي اكوامارينا الرياضي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دورة ترفيع لمدربي الغوص الحاصلين على شهادة مدرب من الاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء (كماس) خلال الأسبوع الماضي.

واشار جبر ان الدورة انتهت بنجاح 7 من مدربي الغوص الذين حصلوا على النجمة الثانية، مبينا ان الدورة استمرت لمدة 3 أيام، حيث حاضر فيها نائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء رزيق عبد العزيز، كما أتم المتدربون الاختبار بالغطس في جوف مدينة العقبة، حيث عبر عبدالعزيز عن دهشته بجمال مياه العقبة ومواقع الغوص فيها.

كذلك ، اختتمت امس البطولة العربية الأولى للرماية تحت الماء والتي نظمها الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ في مدينة بيروت بمشاركة كل من تونس الجزائر ولبنان المنظم، حيث تعتبر بطولة تحضيرية لهذه الرياضة الجديدة، معرباً جبر عن امله للحصول على موافقات أمنية في المستقبل ليتمكن الاتحاد والأندية في الأردن من ممارستها.

ووفق جبر فأن رياضة “الرماية الدقيقة لاصابة الهدف تحت الماء” تعتبر في الحوض نصف الأولمبي-“ستيب أهيد” التابع من الرياضات الجديدة والتي ضمها الاتحاد العربي لانشطة الغوص والانقاذ تحت مظلته، حيث اقيمت البطولة لاول مرة في لبنان بمشاركة 22 مشارك من لبنان والجزائر وتونس.

يشار الى ان المسابقة تحتاج الى مزيج من المهارات الفنية كالغوص الحر وهدوء الاعصاب للتسديد نحو الهدف تحت الماء اضافة الى السباحة تحت الماء دون استهلاك الكثير من الأوكسيجين واتقان استخدام بنادق الرمح على مسافة اربعة أمتار، وتعتمد المنافسة على اكبر عدد من اصابة الاهداف وبالتالي يتطلب من المشارك الدقة، وارتكزت آلية المسابقة على تحميل مسدسات الرمح من قبل كل مشارك والغوص والاستمرار في الأسفل بيد واحدة والتسديد على الهدف باليد الثانية.