الاسباني غاسول يُقرر البقاء مع رابتورز

مونتريال – قرر لاعب الإرتكاز الاسباني مارك غاسول ، تفعيل العام الأخير من عقده مع فريقه الحالي تورونتو رابتورز ، والذي سيتقاضى بموجبه 25.6 مليون دولار، من أجل البقاء ضمن صفوف بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعام إضافي.

وانضم غاسول الى رابتورز الموسم الماضي قادما من ممفيس غريزليز، وبلغ معدل تسجيله 9.4 نقاط و6.4 متابعات و3 تمريرات حاسمة و1.1 صدة بالمباراة الواحدة في الأدوار الإقصائية “البلاي أوف” هذا الموسم.

وفي سن الـ 34 عاماً ، أحرز لاعب الارتكاز الفارع الطول (2.16 م) لقبه الأول في الدوري بعد 11 عاما قضاها في الملاعب الأميركية ، علما أنه اختير أفضل مدافع في العام 2013 ، كما شارك في مباراة “كل النجوم” 3 مرات.

وأحرز لقب بطولة العالم (2006) وبطولة أوروبا مرتين (2009 و2011) وميداليتين أولمبيتين فضيتين (2008 و2012) مع المنتخب الإسباني. (أ ف ب)