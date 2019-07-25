الاسبوع العاشر من الدوري النسوي للمحترفات ينطلق الجمعة

عمان – الغد – يفتتح الاهلي والارثوذكسي مباريات الاسبوع العاشر من الدوري النسوي للمحترفات، عند الساعة الخامسة عصر يوم غد الجمعة، على ملعب “البولو”، فيما يلتقي الاستقلال مع نظيره شباب الاردن عند الساعة الثامنة مساءً على ذات الملعب.

وتختتم منافسات الاسبوع العاشر بمواجهة عمان والنصر عند الساعة السادسة مساء السبت، على ملعب “البولو”.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق بـ19 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف عن شباب الاردن والاستقلال، فيما حل الارثوذكسي رابعاً بـ10 نقاط، والاهلي خامساً بـ5 نقاط، والحسين سادساً بـ4 نقاط، والنصر سابعاً بنقطة واحدة.