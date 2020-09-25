الاسبوع المقبل: اتفاقات سلام مع عُمان والسودان

معاريف

من آنا برسكي: 25/9/2020

في ظل الاغلاق في إسرائيل: اتفاقات سلام أخرى في الأسبوع القادم. علمت “معاريف” بان دولتين إسلاميتين أخريين – السودان وعُمان – توجدان في الأيام الاخيرة في اتصالات متقدمة مع إسرائيل، بوساطة ودعم مكثفين من الولايات المتحدة، بهدف الوصول إلى الإعلانات عن اتفاقات سلام في الأسبوع المقبل.

سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت تحدثت الأربعاء الماضي في موضوع السلام الاقليمي وقالت إن دولة عربية أخرى ستوقع قريبا على اتفاق تطبيع مع إسرائيل. ويجدر بالذكر ان علاقات إسرائيل مع سلطنة عُمان تحسنت جدا في السنوات الاخيرة. في 2016 بعثت عُمان بمندوب دبلوماسي لجنازة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس. بعد سنتين من ذلك، في تشرين الاول (أكتوبر) 2018 أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة رسمية وسرية الى عُمان التقى خلالها بالسلطان ابن سعيد. وبعد أن نشر أمر الزيارة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كشف نتنياهو النقاب عن أنه في اثناء الزيارة في عُمان تلقى من السلطات موافقة على ان تتمكن شركة الـ عال الإسرائيلية من السفر في اجواء بلاده.

وتمت الخطوة التالية باتجاه التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل وعُمان مؤخرا. بعد تحقق اتفاق السلام مع اتحاد الإمارات والبحرين، نشرت عُمان بيانا رسميا عن تأييد التطبيع مع إسرائيل وعن أملها في أن تؤدي المسيرة إلى اتفاق مع الفلسطينيين أيضا. وكما يذكر ففي الأيام الاخيرة سجل اختراق عام في الاتصالات بين إسرائيل وعُمان واتفق على أن يتم الإعلان عن تحقيق اتفاق التطبيع قريبا جدا. ويدور الحديث عن الأسبوع المقبل، او في حالة المصاعب الفنية – في الاسبوع التالي.

أما الدولة الثانية التي توشك على الإعلان في الايام القريبة القادمة عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل فهي السودان – الدولة الثالثة في حجمها في القارة الافريقية. وحسب المصادر التي تحدثت مع “معاريف” فان الاعلان عن اتفاق السلام مع إسرائيل تأخر، وذلك بعد أن ادعى مسؤولون سودانيون بانهم يفضلون التطبيع مع إسرائيل فقط بعد أن يتم استبدال الحكومة المؤقتة بحكومة وبرلمان دائمين. وبالمقابل، شدد الأميركيون ضغطهم على سلطات الخرطوم للدفع بالاتفاق منذ الان وعدم الانتظار حتى اقامة حكم سوداني دائم.

وكجزء من الصفقة المتحققة، وعدت الادارة الأميركية السودان بشطبه من القائمة الأميركية السوداء للدول الداعمة للارهاب. وحسب المصادر في إسرائيل فان هذه الصفقة التي عرضها الرئيس دونالد ترامب على السودان مقابل اتفاق التطبيع مع إسرائيل – فرد السودان بالايجاب.

وكما يذكر، التقى رئيس الوزراء نتنياهو في الماضي برئيس السودان عبدالفتاح البرهان. وتم اللقاء السري بين الرجلين في شباط (فبراير) الماضي في اوغندا. وقالت مصادر مقربة من المجلس السوداني الاربعاء الماضي أنه قريبا سيعقد لقاء بين نتنياهو والبرهان في اوغندا أيضا. أما مكتب رئيس الوزراء فرفض التعقيب على النبأ.