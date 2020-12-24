الاستئناف تؤكد صحة نيابة نواب اربد الأولى والثانية والمفرق وبدو الشمال

اربد- اصدرت محكمة استئناف اربد في جلستها التي عقدتها اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي عصام غنيم وعضوية القضاة نجيب الزعبي ومروان الرشدان وعبدالله ابو دية قرارا قطعيا برد طلبات الطعن بصحة نيابة النواب الفائزين عن دائرتي اربد الاولى والثانية.

وقال وكيل المطعون بصحة نيابتهم المحامي فراس حمادين لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المحكمة واصلت النظر بهذه الطعون في جلسات مستمرة ومتواصلة منذ تقديم الطعون في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي وصولا لقرارها القطعي اليوم برد الطعون .

وبين حمادين ان المحكمة جلبت كافة محاضر الفرز والاقتراع وتفحصتها بدقة تامة قبل اصدار قرارها برد هذه الطعون حيث تبين لها ان هذه المحاضر والاجراءات موافقة لاحكام قانون الانتخابات النيابية رقم 6 لسنة 2016 وهو ما اعتبرته انه لا يشكل جرحا او عيبا فيها ما انعكس على قرارها برد الطعون وتاكيد صحة نيابة المطعون ضدهم.

واشار حمادين الى ان المحكمة ارجات البت في طلبات الطعن المقدمة من وكلاء الطاعنين بصحة نيابة النواب الفائزين عن دائرتي اربد الثالثة والرابعة لجلسة تعقدها يوم الاثنين القادم وهي كانت استمعت اليوم الى المرافعات النهائية لوكلاء الطاعنين والمطعون ضدهم.

كما قررت المحكمة بقرار قطعي اخر رد طلبات الطعون المقدمة ضد صحة نيابة النواب الفائزين عن دائرتي المفرق وبدو الشمال بعد اجراء الكشف على المحاضر واجراء الخبرة على عدد من صناديق دائرة المفرق والتاكد من مطابقتها للنتائج واتساقها مع قانون الانتخاب لعام 2016.