“الاستئناف” تفسخ قرار “أوضاع اللاعبين” بشأن ذيابات

عمان – الغد- قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، فسخ قرار سابق للجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد، يتعلق بلاعب فريق الصريح عماد ذيابات.

لجنة أوضاع اللاعبين، وبناء على شكوى من ذيابات، قررت فسخ عقد اللاعب مع الصريح، وإلزام النادي بدفع مبلغ 1400 دينار للاعب، ليأتي قرار الاستئناف، ويبطل قرار أوضاع اللاعبين، وبالتالي الابقاء على اللاعب في صفوف الصريح، مع إلزام النادي بمنح اللاعب مبلغ 500 دينار.

وجاء قرار الاستئناف، بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به الصريح، بعد شعوره بظلم في القرار الصادر عن لجنة أوضاع اللاعبين. وكشف رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، عن تقديم شكوى بحق ذيابات، بسبب عدم التزامه بتدريبات الفريق، للمطالبة بتعويض مادي ومن ثم فسخ عقد اللاعب.-(أخبار النجوم)