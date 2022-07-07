“الاستثماري” ومتحف الأطفال يدعمان مشروعا زراعيا لتنمية مهارات الصغار

عمان- الغد- ترجمة لاستراتيجيته المجتمعية الهادفة إلى المساهمة في إحداث التنمية البيئية المستدامة، أعلن INVESTBANK (البنك الاستثماري) الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة– عن دعم تطوير وإنتاج منتجي صندوق الزراعة وصندوق البيئة ضمن مشروع منتجات متحف الأطفال التعليمية.

ويهدف المنتجان إلى توعية الأطفال بأهمية الأرض التي نعيش عليها من خلال توفير الصندوقين لمواد وأدوات تساعدهم على صنع وتنفيذ تطبيقات عملية ممتعة في الزراعة المنزلية والحلول البيئية.

ويسلط منتج صندوق الزراعة الضوء على أهمية زراعة البذور المحلية (البلدية) لما لها من فوائد عديدة مقارنة بزراعة البذور الهجينة أو المصنعة، ويمكن للأطفال من خلال المواد والأدوات المتوفرة في الصندوق زراعة ثلاثة أنواع من النباتات المحلية؛ هي البقدونس والجرجير والسبانخ. أما صندوق البيئة؛ فيعرض مجموعة من التطبيقات والحلول البيئية، حيث يمكن للأطفال صناعة نموذج لبيت يضيء باستخدام الطاقة الشمسية، وصناعة نظام مبسط لفلترة المياه الرمادية، إضافة لتصميم وتزيين حقيبة من القماش لاستخدامها بدلاً من الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة.

وقال مدير عام INVESTBANK، منتصر دواس: “نسعى في INVESTBANK إلى الاستثمار في المشاريع البيئية التي تجمع بين الاستدامة البيئية والتمكين المجتمعي، ودعمنا لمشروع تطوير منتجات المتحف البيئية يحقق ذلك؛ لأننا نؤمن بأن دعم هذا المشروع سيساعد المتحف كجمعية غير ربحية على تخطيط استدامته المالية على المدى البعيد إلى جانب نشره للتوعية البيئية بين الأطفال بشكل تفاعلي وممتع”.

من جانبها قالت مديرة متحف أطفال الأردن، السيدة سوسن الدلق: “بدأت شراكتنا مع INVESTBANK منذ العام 2017، حيث تهدف شراكتنا إلى ترك أثر بيئي مميز من خلال تنفيذ برامج بيئية توعوية مختلفة، وهذا العام أنا فخورة جدًا بنتائج هذه الشراكة، وأتشوق لأرى تفاعل السوق مع منتجاتنا البيئية التعليمية الجديدة، ونحن على استعداد للتعاون مع كافة الجهات التي ترغب بعرض منتجاتنا ودعم استدامة رسالتنا التعليمية”.

وسيتم إطلاق المنتجين في السوق المحلي ابتداء من السابع من تموز(يوليو) الحالي، وسيكونان متوفرين في دكان المتحف داخل متحف الأطفال، ويجري العمل على توفيرهم في نقاط بيع أخرى خلال الفترة المقبلة.