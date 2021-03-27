“الاستثمار العربي الأردني” يجدد اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي

عمان – تعزيزاً لالتزامه بالمسؤولية المجتمعية وإيماناً بأهمية العمل الخيري والتطوعي، قام بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB بتجديد اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي للعام الثامن على التوالي. وكان بنك الاستثمار العربي الأردني وخلال السنوات السابقة قام بتجسيد هذه الشراكة من خلال دعم برنامج الطرود الغذائية والتي يتم توزيعها على الأسر الأشد فقراً شهرياً والمستفيدة من تكية أم علي وذلك ضمن برنامج الدعم الغذائي المستدام.

وخلال فترة الشراكة، التزم موظفو بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB بالمشاركة في البرامج التطوعية، حيث شارك الموظفين في عملية تعبئة الطرود وتوزيعها على الأسر المستفيدة من تكية أم علي في مختلف محافظات المملكة.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB؛ هاني القاضي: “تأتي هذه الشراكة إيماناً من بنك الاستثمار العربي الأردني بأهمية دعم البرامج التي تخدم الفئات الأقل حظاً ومساعدتها من خلال منحها حاجاتها الأساسية والتي تساهم في جعلها فئة فعالة في المجتمع، وإننا نشكر الجهود والبرامج التي تقدمها تكية أم علي تجاه هذه الفئات.” ومن جانبه شكر سامر بلقر؛ مدير عام تكية أم علي، بنك الاستثمار العربي الأردني على استمرار دعمهم لبرامج تكية أم علي وإيمانهم المطلق برؤيتها المتمثلة بالوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع قائلاً: “تقدّم تكية أم علي الدعم حالياً لـ20,000 أسرة تعيش جميعها تحت خط الفقر الغذائي، ونقدر استمرار دعم بنك الإستثمار العربي الأردني لبرامجنا خلال الأعوام السابقة والذي يدل على إيمانهم المطلق بأهمية مكافحة الفقر الغذائي في الأردن.”