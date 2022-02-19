“الاستثمار العربي” يبرم اتفاقية لشراء الأعمال المصرفية لـ”الكويت الوطني”

عمان – الغد – وقع بنك الاستثمار العربي الأردني اتفاقية لشراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن، وتحظى هذه الصفقة بموافقة البنك المركزي الأردني، وعند استكمال عملية البيع والشراء سيتم تحويل مجمل موجودات ومطلوبات بنك الكويت الوطني –الأردن تلقائيا لبنك الاستثمار العربي الأردني بما في ذلك حسابات ودائع وقروض عملاء البنك. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه العملية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وعلق هاني القاضي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني قائلاً “إننا سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم مع بنك الكويت الوطني البنك الرائد إقليمياً ودوليا والذي يعتبر أقدم مصرف في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي وتحظى هذه الاتفاقية بموافقات الجهات الرقابية.

وأوضح القاضي أن عملية الشراء هذه هي جزء من استراتيجية التوسع لأعمال بنك الاستثمار العربي الأردني والتي تسارعت وتيرتها خلال العقد الماضي وكان من ضمنها الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن والتي تعتبر من كبرى عمليات الاستحواذ على مستوى القطاع المصرفي الأردني وإن توقيع الاتفاقية اليوم تأكيد على متانة المركز المالي للبنك وتعزيز لتواجدنا في السوق المصرفية في الأردن.

وأضاف القاضي: “إننا نتطلع للعمل سوياً مع فريق بنك الكويت الوطني خلال الأشهر القادمة لضمان فترة انتقالية سلسة دون التأثير على أعمال العملاء والموظفين”.

ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع بنك الاستثمار العربي الأردني كما أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط البنكين وانعكاس ذلك على نجاح المفاوضات كما أثنى على دور الجهات الرقابية في سرعة وسهولة إتمام الاجراءات.

وقال الصقر: “ترتكز استراتيجيتنا المتعلقة بالعمليات الدولية للمجموعة على التوسع بكافة قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها والاعتماد في تحقيق ذلك على تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية وتطوير منتجات وخدمات إدارة الثروات خاصة بعد الجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات وخدمات الوطني للاستثمار تحت قيادة واحدة لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بشكل أفضل”.