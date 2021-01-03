“الاستثمار النيابية” تؤكد ضرورة إيجاد معادلة متوازنة بين الصحة والاقتصاد

عمان – الغد – دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، الحكومة إلى مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، بشكل شامل، لاسيما المعنية بالقطاعات الاقتصادية.

وقال، في تصريح صحفي، إن الاقتصاد الوطني عانى وما يزال من تلك الإجراءات، ما يستدعي البحث عن سبل جديدة تكون كفيلة بالنهوض به، عبر حزمة من القرارات السريعة والاجراءات، أقلها إعادة النظر بموضوع الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة.

وطالب أبو حسان، الحكومة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة باتخاذ إجراءات وقرارات بعودة الحياة الطبيعية مرة أخرى، بما يضمن سلامة المواطنين، والتأكيد على انفاذ القانون ضد المخالفين.

واستمع، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة أمس، إلى شرح حول أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل الجائحة والحلول المقترحة.

وبين أبو حسان أن الحكومة مطالبة برفع الحظر الشامل والجزئي، لافتا إلى أن اللجنة لا تتفق مع عدد من البروتوكولات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن وبذات الوقت تقف مع “الوطنية للأوبئة” فيما تراه في مصلحة صحة المواطن.

إلى ذلك، دعت “اقتصاد النواب” إلى وضع الخطط والبرامج القابلة للتطبيق واستغلال عامل الوقت، وإعادة النظر بجميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بـ”كورونا”، لما لها من آثار سلبية على قطاعات مختلفة، علما أن هناك قطاعات متوقفة ومغلقة منذ بداية الأزمة حتى يومنا هذا، وهو ما يتطلب إيجاد معادلة متوازنة بين الصحة والاقتصاد.

من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إلى إعادة الحياة لطبيعتها وفتح كل القطاعات مع اتخاذ التدابير اللازمة للسلامة وإلغاء الحظر بكل أشكاله، وتأجيل الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة حتى منتصف 2021 دون احتساب الفوائد.

كما دعا إلى عودة المدارس والجامعات والتركيز على نشر الوعي الصحي وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين الخاص والعام من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأكد الكباريتي ضرورة إصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال فترة التعطل نتيجة كورونا، وتعديل قوانين الاستثمار والجمارك ونقابة المحامين.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن الأهم هو معالجة التحديات وتجاوزها وعدم الاستمرارية في إغلاق القطاعات، داعيا إلى تشخيص كل قطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه وليس إصدار حلول بذات الوصفة لجميع القطاعات.

على صعيد آخر، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي زيد العتوم، أهمية الرقابة الفاعلة على قطاع الطاقة والثروة المعدنية، بما يساهم في حل العجز الذي تواجهه الموازنة العامة للدولة.

واستعرض، خلال اجتماع، المهام المنوطة بـ”الطاقة النيابية”، كدراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها، فضلًا عن دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.

إلى ذلك، أكد أعضاء اللجنة ضرورة حل مشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة، والالتقاء بالقطاعات المتضررة من “كورونا”، والاستماع لمشاكلهم وكيفية حلها، مشددين على أهمية دراسة اتفاقيات توليد الكهرباء كافة، والتأكد من مطابقتها للواقع.

من جهة ثانية، أكدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، ضرورة بناء تشاركية وتعاون مع جميع الجهات المعنية للنهوض بواقع الإعلام، عبر خطة عمل تشخص الواقع، وتضع الحلول المناسبة لتجاوز التحديات والمعيقات التي تواجهه.

وقال رئيسها، عمر الزيود، إن مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، من أبرز القوانين المعروضة على “الإعلام النيابية” بالاشتراك مع اللجنة القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات لبحث واقع المؤسسات الإعلامية بكل أشكالها، بهدف إزالة المعيقات التي تواجه عمل الأخيرة، فضلًا عن مناقشة إجراءات الوعظ والإرشاد من خلال الدوائر الإعلامية بالوزارات والمؤسسات العامة وسبل إبراز دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في زيادة الوعي لدى الشباب.

من ناحيتهم، أكد أعضاء ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملف الإعلام، والارتقاء بالخطاب الإعلامي، فضلًا عن تسليط الضوء على نقاط الضعف ومواطن الخلل والعمل على تصويبها بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة.

بدوره، أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، ضرورة زيادة فرص الاستثمار في القطاع السياحي والخدماتي والنقل، وإيجاد الحلول الناجعة لتخفيف تداعيات جائحة كورونا، وذلك بالتشارك مع الوزرات والمؤسسات ذات الشأن.

وقال إن اللجنة ستقوم بدراسة زيادة فرص الاستثمار السياحية، وإلغاء حظر يوم الجمعة، وزيادة ساعات التجوال، وفتح القطاعات، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت والقطاعات السياحية والتجارية والخدمية والنقل من كل الضرائب والتراخيص المترتبة عليهم، جراء جائحة كورونا، وذلك لفتح المجال أمام السياحة الداخلية تمهيدًا لفتح المعابر والحدود أمام السياحة الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار اجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب البروتوكولات.

إلى ذلك، طالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير بنى تحتية جاذبة للسياحة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين أهمية التنسيق بين المؤسسات الخدمية والوزارات للحد من هدر المال العام.