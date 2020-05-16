“الاستثمار” تدعو لتحفيز وإعطاء المنتج المحلي الأولوية

عمان- أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني اهمية تحفيز المنتج المحلي وإعطائه الأولوية، لضمان منافسته مع المنتج المستورد.

وقال الوزني خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن مساء امس عبر تقنية زووم وشارك به رئيسا غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ونائب رئيس مجلس السيدات الصناعيات الدكتورة ريم بغدادي وعدد كبير من الصناعيين ان المنتج الاردني المتمتع بجودة عالية يعد منافسا ويواجه طلبات متزايدة في اسواق دول الاقليم ودول المرتبطة باتفاقيات التجارة، لافتا الى دور تلك الاتفاقيات في تسهيل دخول المنتج الى اسواق واعدة ومتطورة.

وتابع، انه سيتم دراسة اهم الطرق والوسائل التحفيزية المناسبة لتنشيط ودعم القطاع الصناعي داخل الاردن، وكيف يمكن ان تعود هذه الصناعات للتوسع وزيادة إنتاجيتها بعد أزمة كورونا.

واكد الوزني أهمية العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن التعاون الحالي بين الهيئة وغرفة صناعة الاردن لدراسة اهم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل الغرفة ليصار إلى العمل على ترويجها بالوسائل المختلفة التي ستعتمدها الهيئة ضمن خطتها الترويجية والتي تتناسب مع المرحلة ما بعد كورونا سواء من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والسفارات الاردنية في الخارج وفتح مكاتب تمثيل لهيئة الاستثمار في بعض الدول المستهدفة.

واكد أنه يتم الآن وضع خطة عمل ومبادرة منعة الاستثمار واستدامة محركات الاقتصاد، تتضمن عدة محاور تركز على استثمارات ريادية واعدة واستثمارات تواجه تحديات قائمة ومستقبلية، واستثمارات قائمة ومرشحة للتوسع والنفاذ المحلي والخارجي.

وثمن رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير جهود الهيئة وتعاونها المستمر مع غرفة صناعة الاردن وعمان، من اجل التسهيل على المستثمرين وخصوصاً في ما يتعلق بالمزايا والحوافز التي توفرها من اجل جذب المستثمرين.

واكد انه سيتم العمل وبالتشارك مع هيئة الاستثمار على دراسة جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ليصار إلى إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

(بترا)