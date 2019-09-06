الاستخفاف بمشاعر الآخر.. أسلوب قاس يترك جروحا عميقة

ربى الرياحي

عمان- تفرض الحياة على البعض أن يعيشوا جروحا من الصعب التئامها، نتيجة الاستخفاف بمشاعرهم من قبل أناس كانوا يعتقدون أنهم الأقرب إليهم وأنهم الأكثر حرصا عليهم واهتماما بهم.

لكنهم، سمحوا لأنفسهم بالتمادي على قلوب تحبهم وتستبعد تماما أن تأتي القسوة منهم تحديدا. مواقف كثيرة وربما لا تعد ولا تحصى تلك التي تتسبب في جرح الآخر وإيلامه وشعوره بالضيق والحزن، تجبره على أن يقف أمامها عاجزا غير قادر على رد الأذى.

تستنكر العشرينية ميس غانم استخفاف بعض صديقاتها بالمشاعر، وتقول إن البعض يفقد إنسانيته وإحساسه بالآخر ويظن أن عدم الرد على الإساءة، هو دليل ضعف. وتبين أن الكثير من المواقف التي تعرضت لها شخصيا ما يزال أثرها حاضرا في أعماقها لم يمحها مرور الوقت. هي ولأنها تعاني من السمنة تواجه يوميا انتقادات مؤلمة وقاسية تفوق قدرتها على التحمل رغم أنها في أحيان كثيرة تحاول أن تبتسم متغلبة على مرارة ذلك الشعور الذي يتسلل إلى روحها المرحة المحبة بدون رغبة منها.

تقول “إن تقدير مشاعر الآخر واحترامها أمر مهم جدا، يجعلنا نضع أنفسنا مكان الطرف الآخر وفهم حقيقة شعوره في تلك اللحظة التي يعتبرها البعض ضربا من المزاح والتنكيت وإضفاء أجواء من المرح والتسلية، ويتجاهل كثيرون أن الكلمة الواحدة بإمكانها أن تبني الحياة في داخلك أو تهدمها”. وتضيف “لهذا السبب لا بد لنا جميعا من انتقاء كلماتنا والانتباه إلى تصرفاتنا لأنها غالبا قد تكون مؤذية تكسر الآخر معنويا، وتحبطه وتهز ثقته بنفسه”.

وتلفت إلى أن تبسيط هذا الأسلوب، رغم خلوه من الإنسانية وتهوينه من قبل البعض، ليس أمرا مقبولا أبدا ويتعارض حتما مع احترامنا لأنفسنا.

أما الحاج أبو مصطفى الذي يضايقه جدا نفور أبنائه وأحفاده من تكراره للقصص، فيرى أن الإنسان عبارة عن مشاعر وأحاسيس يجب أن تحترم وتكون بمنأى عن الاستخفاف الذي يحدث الإحراج والألم، وخاصة إذا كان ذلك بطريقة قاسية تخرج عن نطاق الأدب وتتسبب في جرح الآخر والتطاول على دفء اللحظة التي يعيشها مع أشخاص من المفترض أن يكونوا الأقرب إليه والأكثر استمتاعا بحديثه.

يقول إنه يوجعه كثيرا تساهل أولئك الذين يحبهم بمشاعره وعدم الاكتراث لها. تعلقه بالماضي وسعادته الكبيرة في تذكره واستعادة الكثير من المواقف التي تشعره بالفرح رغم انقضاء كل تلك السنوات تدفع أبناءه وأحفاده إلى تهميش أحاديثه وتجاهلها والتذمر منها لكثرة تكرارها ومللهم من الاستماع لها كل يوم، لدرجة أنهم يسلبونه تلك السعادة المرسومة على ملامحه والبادية جليا في كلماته المشبعة بالحنين والاشتياق لأيام رحلت ولن تعود لكنها ستبقى حاضرة في ذاكرته ووجدانه. ويبين أن قلة احترامهم لمشاعره تجعلهم يستغربون ضيقه وحزنه ويحاولون حتى تبسيط ما قالوه أو فعلوه بدون أدنى شعور بالخطأ.

بلال شاب ترهقه جدا فكرة الاستخفاف بالمشاعر وتستفزه. يقول إنه في طفولته كان يفتقد لتقدير والده الذي كان يتعمد إحراجه وشتمه أمام أبناء أعمامه وما يزال حتى اليوم يجهل السبب. ويشير إلى أنه، دون بقية إخوته، عانى من مرارة ذلك الشعور الذي كان يجبره على العزلة وتجنب الجلسات العائلية، مبينا أنه كبر وفي داخله ندوب وجروح عميقة لم تلتئم بعد رغم محاولاته الكثيرة لتجاوزها.

ومن الصعب أن تتجاهل وجع الآخر وتعتبر ما تفعله أو تقوله بحقه أمرا طبيعيا لا يستحق الضيق والانزعاج، وفق بلال الذي يبين أن الإنسان كتلة من المشاعر، والاستخفاف بها حتما سيوجد تلك الخدوش التي لا يمكن للزمن أن يرممها. ويؤكد أنه اليوم يحرص على مشاعر من حوله حتى لو على حسابه، يرفض أن يؤذي أحدا أو أن يتمادى على مشاعره حتى وإن كان يستحق ذلك.

الأخصائية النفسية د. سلمى بيروتي، تبين أن الاستخفاف بالمشاعر هو تقليل من قدر الآخر وفكره وإحساسه، ويلجأ إليه البعض بقصد المساعدة والتخفيف عن الشخص حتى وإن كانت الطريقة تتعارض مع نيتهم الجيدة، لأنهم في الغالب غير مدركين للأثر النفسي الذي يتركه الاستخفاف لدى الآخر ويكون ذلك إما لفظيا أو غير لفظي.

وتضيف “هناك رسالة غير مرئية تصل إلى الشخص المستهان بمشاعره تجعله يشعر بأنه ليس مهما ولا يستحق الاحترام وأن خبرته الذاتية والانفعالية لا قيمة لها، وصوله إلى مثل هذا الشعور يتسبب حتما في إدانته لنفسه ولإحساسه. لذا فإنه يجد أن عليه أن يكون أكثر قوة ومنطقا في تصرفاته وأفكاره لدرجة أنه قد يعتقد أنه شخص ضعيف ليس له اعتبار، الأمر الذي يدفعه إلى التخلي عن مشاعره وكبتها حتى لو كان ذلك سيؤذيه”. وتبين أن من أكثر طرق الاستخفاف بالمشاعر؛ اللوم والإهمال والتجاهل، والتسخيف وإصدار الأحكام العشوائية المعادية لشعور الآخر، وتشتيت الشخص المتألم عن رغبته في التعبير عن مشاعره، بالإضافة إلى إشعاره دائما بأنه على خطأ ويبالغ في حساسيته تجاه المواقف.

كما تلفت بيروتي إلى أن الاستخفاف لا يقتصر فقط على الكلام فأحيانا النظرة تؤذي أكثر من ألف كلمة. وترى أن سمة تكرار الأحاديث باستمرار موجودة عند أغلب كبار السن، ويحدث ذلك نتيجة لتلف بعض الخلايا العصبية بالدماغ، لكن معظم الناس لا يقدرون ما يمر به هؤلاء الأشخاص من أمراض مثل الزهايمر.

وتؤكد ضرورة احترامم كرامة الإنسان ووجوب احترامهم والنظر إليهم بتقدير ومراعاة مشاعرهم وفكرهم وفهم سلوكياتهم من الكبير أو الصغير بدلا من إصدار الحكم عليهم لأن ذلك يكون خارجا عن إرادتهم.