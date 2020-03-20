“الاستراتيجيات الأردني” يطالب بتخصيص مبالغ لدعم العاملين في القطاع غير الرسمي

رانيا الصرايرة

عمان – طالب منتدى الاستراتيجيات الأردني الحكومة بتخصيص مبالغ من صندوق مكافحة كورونا الذي أطلقته الحكومة لتقديم مساعدات نقدية وعينية للعاملين في القطاع غير الرسمي، مبينة ان نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن تصل الى 52% من القوى العاملة .

وقال المنتدى في ملخص ورقة سياسات صدرت عنه مساء اليوم الجمعة، حملت عنوان “التعامل مع ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر عرضة للتهديد خلال ازمة كورونا” انه بات من الضروري توظيف قاعدة بيانات هيئة تنظيم قطاع النقل للوصول إلى السائقين العاملين على خطوط التاكسي والسرفيس وغيرها، لتعويضهم ماديا عن خسائر هذه الفترة قدر الإمكان.

واقترح المنتدى الاستفادة من قواعد بيانات النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية مثل تكية ام علي وغيرها للوصول إلى هذه الفئات وتقديم المساعدة لهم. وكذلك الامر قاعدة بيانات متلقي دعم الخبز والمحروقات إضافة الى بيانات صندوق المعونة الوطنية.

واكد الملتقى ضرورة اطلاق منصة الكترونية جديدة يتقدم من خلالها الاشخاص والاسر الاكثر تأثرا لتوجيه المساعدة لهم، واطلاق تحالف مؤسسات القطاع الخاص لتقديم التبرعات وتنسيق المبادرات المجتمعية التي تستهدف تقديم مساعدات من خلال الجمعيات الاهلية العاملة في الميدان والتي تمتلك قواعد بيانات دقيقة وتخضع لقواعد الحوكمة الرشيدة.

وقال الملتقى في ملخصه انه مع دخول اجراءات مواجهة فيروس كورونا مرحلة جديدة وتفعيل قانون الدفاع وتعليق عمل الكثير من الافراد ومؤسسات القطاع الخاص، فإن هناك فئات من ضمن القطاع الخاص التي تعمل في الظل او خارج المنظومة الرسمية قد تعطلت أنشطتها وبذلك ” فإن أعدادا كبيرة من هذه الفئات ستعاني من ضائقة مالية ومادية وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية عليها، ونحن لا زلنا في بدايات التطبيق الفعلي لتخفيض حجم الانشطة الاقتصادية وأزمة التعاطي مع تداعيات “كورونا” مما يعني ضرورة اجتراح بعض الحلول وتوجيه جانب من الدعم لتلك الفئات لمساعدتها على تخطي هذه المرحلة الصعبة. إذ أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القريبة المقبلة تصاعد شكاوى تلك الفئات حال عدم توجيه جانب من الدعم لمساعدتهم بشكل مباشر”.

ولفت الى ان أهم مواصفات الافراد الذين تشملهم هذه الفئات هي انهم غير خاضعون الى تأمينات اجتماعية مثل رواتب التقاعد اوالتأمين الصحي، “وعلى الرغم من أن التأمين الصحي من قبل الحكومة ومؤسساتها يشمل المتضررين من كورونا، الا ان القوة الشرائية لهذه الفئات تعتبر محدودة جدا ولا تمتلك العمق المالي المتمثل بالمداخرات او ملكية الاصول التي يمكن ان يستندوا اليها للتكيف مع الظروف المستجدة والانقطاع الاجباري عن العمل الذي فرضته الظروف الحالية”.

وقال الملخص “ما نحن بحاجة اليه للتخفيف من آثار الازمة على هذه الفئات هو تخصيص بعض الموارد واستهداف الاسر المتضررة من خلال اتباع آلية استهداف تستند الى قواعد البيانات المتاحة في وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية/ صندوق المعونة الوطنية والتي تم انشاؤها لتحديد السر المستحقة لدعم المحروقات، ودعم الخبز، والمساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية. ويجب أن يكون الاستهداف على أسس مختلفة تراعي الظروف السائدة وليس استهداف الفئات الفقيرة التي تتلقى مساعدات ودعم بانتظام. فالفئات الجديدة لم تكن يوما ضمن الفئات التقليدية المتلقية للمساعدات”.

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