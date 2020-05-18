“الاستراتيجيات البيئية” يحذر من تهديدات “كورونا”

فرح عطيات

عمان – حذر معهد الاستراتيجيات البيئية العالمي من “تهديدات الوباء الحالي الذي يجتاح العالم على أنظمة الرعاية الصحية، وتقويض النظم السياسية التي تجد نفسها غير مجهزة لإدارة حالة طوارئ بهذا الحجم”.

وأكد المعهد، في ورقة موقف أصدرها أمس حول “انتشار الفيروس التاجي الجديد كوفيد- 19 والتحديات البيئية العالمية المرتبطة به”، على أن” تلك الضغوط ستتفاقم وتنعكس على الاستقرار الاجتماعي، والقدرات الحكومية المختلفة، بسبب ما ستشهده من أزمة اقتصادية أكبر من تلك المالية التي حدثت العام 2008”.

وشدد المعهد، في الورقة التي حصلت “الغد” على نسخة منها، على ضرورة أن “تأخذ الاستجابات الفعالة وخطط الإنعاش بعين الاعتبار الأبعاد المتعددة للوباء، وكذلك جذوره العميقة في الضغوط البيئية والتنقل العالمي”.

وأظهرت النتائج أن تأثيرات الوباء ستكون بشكل أكبر على كبار السن، وعلى أولئك الذين يعانون من ظروف صحية، في حين أن الفئات الأكثر فقراً أو المهمشة من المجتمع أكثر عرضة للتأثر بشكل غير متناسب، وبالتالي قد يزيد الوباء من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.

الا أن المعهد حذر كذلك من “احتمالية أن يشهد العالم موجة من الأوبئة مثل كوفيد- 19 وبشكل متواتر أكبر وبتأثيرات أشد خطورة في المستقبل”، مشيرا الى أن “مرافق الرعاية الصحية شهدت انفجارا في استخدام أنواع محددة للمستلزمات الطبية بما في ذلك الأقنعة والقفازات التي يمكن التخلص منها، ما تسبب بزيادة سريعة في معدلات النفايات الطبية، وهو ما يتطلب إدارة فعالة في الحد منها ومعالجتها”.

وأوضح أنه “في المواقع التي ترتفع فيها مستويات تلوث الهواء، تكون نسبة السكان الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي عالية، وبالتالي، من المرجح أن يكون الأفراد المصابون بـ كوفيد- 19 أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة المبكرة”.