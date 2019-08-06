“الاستراتيجيات”: نقص في بعض التخصصات التمريضية بسبب الطلب الخارجي

عمان- الغد- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات يتناول مهنة التمريض في سوق العمل الأردني بعنوان “التمريض في الأردن: فجوة البيانات لا تجيب على سؤال النقص أو الفائض”، وتأتي هذه الدراسة كجزء من سلسلة دراسات يعكف منتدى الاستراتيجيات الأردني على إعدادها لتشخيص مدى وجود فجوات في سوق العمل وفي الاختصاصات المختلفة. وكان المنتدى قد أصدر أول ورقة من هذه السلسلة تحت عنوان “المهندسون في الأردن- نمو كبير وفرص محدودة”.

وناقشت الورقة مهنة التمريض في سياق العرض والطلب في سوق العمل الأردني بهدف تحديد مدى توفر الممرضين في الأردن وتلبيتهم لحاجات القطاع الصحي الأردني ومعرفة إذا ما كان هنالك أي نقص أو فائض في هذا القطاع؛ حيث إن هنالك انطباعا سائدا بوجود نقص في كوادر مهنة التمريض في الأردن.

وخلصت الدراسة الى ضعف قاعدة البيانات الموحدة حول أعداد الكوادر التمريضية في الأردن؛ إذ لا يمكن الوصول إلى إجابة واضحة حول وجود نقص في أعداد الممرضين في الأردن من عدمه بالاعتماد على الأرقام الرسمية المتاحة؛ حيث تشير أرقام وزارة الصحة إلى وجود 30,093 عاملا في المهن التمريضية، يعمل منهم 10,346 في القطاع الخاص، فيما تقول بيانات جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية إن هذ الرقم لا يتجاوز الــ5000 ممرض.

وفي المقابل، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى توفر عدد كافٍ نسبياً من الممرضين في الأردن؛ حيث إن أحدث البيانات المتوفرة حول الأردن لدى المنظمة (2017) تشير إلى أن هنالك 33.8 ممرض لكل 10,000 مواطن، وهو مستوى قريب من المعدل العالمي الذي يعادل نحو 37 ممرضا لكل 10,000 مواطن.

وبحسب آخر بيانات متوفرة من وزارة العمل، فإن “أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية” تشغل ما نسبته 3.8 % من العاملين في الأردن، وقد بلغ عدد الفرص المستحدثة في المملكة في هذا القطاع 4148 فرصة في العام 2017، وتتوزع هذه الفرص على الأطباء والصيادلة ومهن المختبرات والمهن الصحية الأخرى بالإضافة إلى التمريض، مما يعني أن عدد الفرص المستحدثة في قطاع التمريض سيكون بالضرورة أقل من ذلك.

ويشير تقرير مؤشرات العرض والطلب لديوان الخدمة المهنية الصادر في العام 2017 إلى أن عدد طلبات التوظيف التراكمي لتخصص التمريض في نهاية العام 2016 قد وصل إلى 5162 طلبا تم تشغيل 757 منها في العام ذاته؛ أي بنسبة 14 %، إلا أن عدد الطلبات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية لا يعطي دلالة حقيقية على أعداد الممرضين العاملين أو الباحثين عن عمل منهم، نظراً لوجود العديد من مقدمي الطلبات ممن حصلوا على وظائف في القطاع الخاص أو خارج الأردن وبقيت طلباتهم قائمة في ديوان الخدمة المدنية.

وبعد استخدام البيانات المتوفرة والاستعانة بالخبراء في القطاع الصحي الأردني والعاملين في القطاعين العام والخاص، خلص المنتدى في دراسته إلى وجود نقص نسبي في الممرضين في الأردن، بحيث يتركز هذا النقص في الممرضات الإناث؛ بمعنى أنه وعلى الرغم من وجود أعداد كافية من الممرضات الإناث في الأردن، إلا أن هنالك أسبابا اجتماعية وعائلية تحد من مشاركتهن في سوق العمل، مثل؛ أوقات العمل (المناوبة الثانية، والمناوبة الثالثة)، العمل في مستشفيات بعيدة عن مكان الإقامة، عدم الاستفادة من العطل الرسمية، وتفضيل العمل في المستشفيات الحكومية على العمل في المستشفيات الخاصة.

وأوضحت الدراسة أن هنالك نقصا في الاختصاصات التمريضية (ممرضي عناية حثيثة، ممرضي عمليات، ممرضي غسيل كلى، ممرضي إنعاش…الخ)؛ إذ لم يعد العالم يتجه إلى توفير الممرضين العامين وإنما توفير ممرضين متخصصين في مجالات طبية وصحية فرعية.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن القطاع الصحي الأردني يعاني من هجرة بعض حملة الاختصاصات التمريضية؛ حيث إن الممرضين ذوي الخبرة والكفاءة والحاصلين على اختصاصات فرعية في التمريض يذهبون للعمل في الخارج. يضاف إلى ذلك، حاجة القطاع الصحي الأردني في السنوات المقبلة للمزيد من الممرضين نظراً للتحولات في أعمار السكان والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة.

وبناءً على ما تقدم من نتائج، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة مراجعة سياسات تشغيل الممرضات الإناث في الأردن والحوافز المقدمة لهن والعمل على تجاوز العوائق قدر الإمكان، لا سيما أن جل العوائق اجتماعية ولا تتعلق ببيئة العمل أو الأجور.

وفيما يتعلق بنقص ممرضي الاختصاص، أوصى المنتدى بالعمل على تأهيل ممرضين في الاختصاصات الفرعية المختلفة، وأشار إلى أهمية العمل على توفير حوافز للعاملين في مهنة التمريض في الأردن للحد من هجرة أصحاب الكفاءات منهم. وأخيراً، أكد المنتدى ضرورة أن تعمل الجهات المعنية كافة في القطاع الصحي في الأردن (القطاعان العام والخاص)، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، على توفير أرقام دقيقة ورسمية يمكن الاستناد إليها في الدراسات حول القطاع الصحي وأعداد الممرضين في الأردن، نظراً لافتقار الأردن والمصادر الرسمية كافة لأرقام موثوقة حول أعداد الممرضين في الأردن وفرص العمل في هذا المجال.