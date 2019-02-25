“الاستراتيجيات”: 5 عوامل تحدد التصنيف الائتماني للمملكة

عمان- الغد – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة بعنوان “تقييمات مخاطر الديون السيادية: ما هي؟ وأين يقف الأردن؟”، وتناولت هذه الدراسة الأسس التي تتبعها وكالات التصنيف الائتماني الدولية في تقييم مخاطر الديون السيادية للدول وتحديد تصنيفها الائتماني.

وبينت الدراسة أن التصنيف الائتماني للدول ذو أهمية بالغة، خصوصاً أنه يؤثر على تكلفة الاستدانة في حال احتاجت الدول لها.

وأوضحت الدراسة أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تعتمد خمسة محاور رئيسية في تقييم مخاطر الديون السيادية للدول، وهذه المحاور هي: خصائص الدين وخصائص الاقتصاد والتجارة الخارجية والبيئة النقدية والموازنة الحكومية (إدارة المالية العامة للدولة).

وفي كل من هذه المحاور، تستخدم وكالات التصنيف الائتماني مجموعة من المقاييس أبرزها؛ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدين والاحتياطيات الأجنبية كنسبة من الديون قصيرة الأجل. بالإضافة إلى مقاييس، مثل كفاءة الإدارة الحكومية وفعاليتها وميزان المدفوعات ومعدل الدين الى الصادرات ومعدلات التضخم والفائدة محلياً ومستوى العجز في المالية العامة والتغيرات فيه.

كما أشار المنتدى إلى أن هنالك العديد من العوامل مثل برامج الحكومة والانتخابات والمخاطر الجيوسياسية والأمنية الخارجية كلها تدخل ضمن العوامل المدروسة في تحديد التصنيفات الائتمانية للبلدان.

وتعليقاً على التصنيفات الائتمانية للأردن خلال السنوات الأخيرة، ذكر منتدى الاستراتيجيات الأردني أن التصنيف الائتماني للأردن كان مستقراً خلال السنوات الماضية؛ إذ كان التصنيف الأخير في العام 2019 يعادل B+ مع نظرة مستقرة، ومن المتوقع أن يكون التصنيف الائتماني بالمستوى نفسه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الدراسة الى أن الاستدانة قد تكون مهمة لتمويل الاستثمارات المحلية التي تقوم بها الحكومة بمختلف الأشكال، إلا أن ذلك قد يعرض الحكومات لمخاطر الديون السيادية في حال لم تقم الحكومات بإدارة الاقتصاد ككل والدين بشكل خاص بطريقة حكيمة وفق أسس ومنهجيات واضحة.

ولذلك، فإن بعض وكالات التصنيف الائتماني الرسمية والخاصة خصصت جزءا من خدماتها لقياس ونشر التصنيفات الائتمانية السيادية لأكثر من 200 دولة. الوكالات الأساسية هي، ستاندردز آند بوورز، وموديز، وفيتش جروب (Standard & Poor’s (S&P), Moody’s, and Fitch Group). وتقوم وكالات التصنيف بشكل رئيسي بتقييم مخاطر الديون السيادية وفقاً لمجموعة من الأبعاد، والتي تشمل كلاً من الهيكل الاقتصادي وتوقعات النمو، والسياسة المالية وعبء الديون، والكفاءة المؤسسية، والميزان الخارجي. ثم يتم إعطاء تصنيفات كتقييم AAA هو الأعلى، ثم AA وA، وحتى الوصول لــC ومن ثم D (متعثر).

وأوضحت دراسة المنتدى أن التصنيف الائتماني لأي دولة يعد أمراً مهماً وخاصة للدول النامية مثل الأردن؛ حيث إن منهجية التقييم من قبل وكالات التصنيف الائتماني تأخذ بعين الاعتبار العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وإن أداء الدولة في هذه المؤشرات سيؤثر بشكل كبير في تصنيفها الائتماني، وهذا سيعمل كحافز حتى تلتزم الدول باتباع سياسات مالية ونقدية أكثر حصافة ومسؤولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على تصنيف ائتماني جيد يتيح للحكومة الحصول على رؤوس أموال إضافية من الأسواق الدولية؛ حيث يعتمد المستثمرون حول العالم بشكل كبير على وكالات التصنيف في اتخاذ قرارات الاستثمار. وبالمثل فإن التصنيف الضعيف يرفع من كلف الاقتراض على الحكومات.

وقال المنتدى، في دراسته، إنه لا بد من أخذ مسألة إدارة الدين العام الأردني على محمل الجد؛ حيث إن الدين العام الأردني الذي يشكل 94.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الأردني يعد مرتفعا نسبياً مقارنة بدول العالم وفقاً لقاعدة البيانات الإحصائية للبنك الدولي.

وأظهرت الدراسة أن نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت من 35.5 % في العام 2014 إلى 42.3 % في العام 2018، وأن سندات الخزينة وسندات الدين المحلية تشكل حوالي 80 % إلى 90 % من إجمالي الدين العام المحلي. وقد كان الدين الخارجي على شكل سندات يزداد خلال الفترة الأخيرة نسبة إلى اجمالي الدين الخارجي. وفي الواقع فإن معدل الدين الخارجي على شكل سندات قد ارتفع من 36.7 % في العام 2014 إلى 53.7 % في العام 2018. أما بقية الديون الخارجية فهي من القروض الثنائية من الدول العربية والأجنبية، والصناديق العربية، وضمانات ائتمان التصدير، والبنوك الأجنبية، والمؤسسات متعددة الجنسية.

وبناء على ذلك، بينت الدراسة أنه بمعرفة أن الدين العام الخارجي للأردن -لا سيما السندات الخارجية- آخذ في الارتفاع، من المفيد فهم المؤشرات التي تدخل في التصنيف الائتماني للاقتصادات. وإذا تمكن الأردن من تحسين بعض هذه المؤشرات، فإن إصدار سندات الدين خارجياً سيصبح أقل كلفة.

وبناءً على ذلك، فقد أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية حصيفة ومحكمة للمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والدين العام، وذلك لتخفيض الكلف المستقبلية للاقتراض في الأسواق المالية العالمية.