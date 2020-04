الاسترالي نيك كيريوس يعرض توصيل الطعام إلى منازل المحتاجين

مدن – أعلن لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس استعداده لتوصيل الطعام إلى منزل “أي شخص جائع” بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعرب لاعب التنس (24 عاما) في رسالة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي عن تضامنه مع الأشخاص الأكثر احتياجا.

وقال: “إذا كان شخص ما ليس لديه عمل؛ أو أنه يمر بأوقات صعبة، وبالتالي لا يوجد لديه طعام؛ فالرجاء عدم النوم جائعا. لا تخجل من إرسال رسالة خاصة إلي. سأكون أكثر من سعيد لمشاركة ما لدي حتى لو كان مجرد ‘علبة نودلز’ أو خبز أو قليل من الحليب. سأتركه أمام باب منزلك”.

Tennis ace Nick Kyrgios has again shown his big hearthttps://t.co/0CPEBTIL4Y

— The Sydney Morning Herald (@smh) April 6, 2020