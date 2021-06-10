الاستشارات الهاتفية.. دليل الأمهات والآباء

عمان- نرى في الآونة الأخيرة تزايد اللجوء للحصول على الاستشارات الطبية عبر الهاتف أو عبر الرسائل.

وقد وصلت الأمور إلى أنَّ بعض المرضى أصبحوا يفضلون تلقي العلاج عن طريق الاستشارات عبر الهاتف بدلاً من التوجه لرؤية الطبيب.

مثال على مواقف متكررة

الأم: يعاني ابني سيف (3 سنوات) حركات غير طبيعية في الذراعين والساقين!

الطبيب: هل يعاني حمى؟

الأم: نعم، جسده ساخن، لكنّي لم أقس درجة حرارته.

الطبيب: يجب أخذه إلى أقرب غرفة طوارئ لفحصه في مثل هذه الحالة؛ فقد يكون الطفل يعاني تشنجاتٍ حموية، لذلك يجب فحصه للتأكد من عدم إصابته بالتهاب السحايا وهو عدوى تصيب أغشية الدماغ.

المعرفة

عند استشارة طبيب الأطفال، تذكروا أنَّ الطبيب يرى عدة أطفال يمتلكون الاسم الأول ذاته، لذلك فمن غير الكافي ذِكر الاسم الأول للطفل فقط عند طلب الاستشارة.

إذا سألكم الطبيب عن الدواء الذي يتناوله أطفالكم، فمن الضروري ذكر اسم الدواء. ومن المثير للاستغراب عدد الأهالي المتعلمين الذين لا يعرفون اسم الدواء الذي يتناوله أطفالهم.

العيار

عندما تستخدم مصطلح “ملعقة من الدواء”، من الضروري معرفة حجم هذه الملعقة، فليست كل أحجام الملاعق متشابهة:

ملعقة صغيرة: (1.25 مل)

ملعقة طبية: (5 مل)

ملعقة كبيرة: (15 مل)

من الأفضل والأكثر أمانًا استخدام الحقنة وحدة قياس بدلاً من استخدام الملاعق العادية، لتجنب زيادة الجرعة أو نقصانها.

في بعض الحالات، خاصةً إذا لم يسبق للطبيب رؤية المريضة أو المريض من قبل، فمن المهم إحضار الطفلة أو الطفل شخصيًا إلى الطبيب لإجراء الفحص الطبي؛ فالهاتف ليس بديلاً عن زيارة الطبيب، على الرغم من استخدامه قد يكون مفيدًا في حالات التحقق من نتائج الفحوصات أو في حالات الإبلاغ عن كيفية الاستجابة للدواء الموصوف.

وكذلك الأمر بالنسبة لتطبيق WhatsApp، فهو مفيد للأمهات والآباء للحصول على بعض الملاحظات من طبيب الأطفال، ولكن من المهم ألا يُساء استخدامه. فمن المقبول إرسال رسالة عبر تطبيق WhatsApp إلى الطبيب بين الحين والآخر، خاصةً إذا كان الأهل يعيشون بعيدًا، إلا أنَّه من غير المناسب إرسال عدّة رسائل WhatsApp في اليوم نفسه للطبيب، خاصةً أن الأطباء في الأردن لا يتلقّون ثمن للاستشارة الهاتفية كما يفعل الأطباء في بعض البلدان الأخرى. ومن المرجح أن يقل عدد الاستشارات الهاتفية غير الضرورية، وعدد الرسائل المرسلة عبر WhatsApp إذا تمّ فرض رسوم عليها.

أمثلة على المواقف التي يوصى فيها بأخذ أطفالكم إلى الطبيب:

تورم الجفن: إذا كنتم تشتبهون بأنَّ هذا التورم ناجم عن الحساسية ولكنه لم يتحسن على الرغم من العلاج بمضادات الهيستامين؛ فمن الممكن أن يكون حدوثه نتيجة لوجود مشكلة في الكلى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعد حالة طارئة.

من الأفضل والأكثر أمانًا استخدام الحقنة وحدة قياس بدلاً من استخدام الملاعق العادية، لتجنب زيادة الجرعة أو نقصانها. في بعض الحالات، خاصةً إذا لم يسبق للطبيب رؤية المريضة أو المريض من قبل، فمن المهم إحضار الطفلة أو الطفل شخصيًا إلى الطبيب لإجراء الفحص الطبي؛ فالهاتف ليس بديلاً عن زيارة الطبيب، على الرغم من استخدامه قد يكون مفيدًا في حالات التحقق من نتائج الفحوصات أو في حالات الإبلاغ عن كيفية الاستجابة للدواء الموصوف. وكذلك الأمر بالنسبة لتطبيق WhatsApp، فهو مفيد للأمهات والآباء للحصول على بعض الملاحظات من طبيب الأطفال، ولكن من المهم ألا يُساء استخدامه. فمن المقبول إرسال رسالة عبر تطبيق WhatsApp إلى الطبيب بين الحين والآخر، خاصةً إذا كان الأهل يعيشون بعيدًا، إلا أنَّه من غير المناسب إرسال عدّة رسائل WhatsApp في اليوم نفسه للطبيب، خاصةً أن الأطباء في الأردن لا يتلقّون ثمن للاستشارة الهاتفية كما يفعل الأطباء في بعض البلدان الأخرى. ومن المرجح أن يقل عدد الاستشارات الهاتفية غير الضرورية، وعدد الرسائل المرسلة عبر WhatsApp إذا تمّ فرض رسوم عليها. أمثلة على المواقف التي يوصى فيها بأخذ أطفالكم إلى الطبيب: تورم الجفن: إذا كنتم تشتبهون بأنَّ هذا التورم ناجم عن الحساسية ولكنه لم يتحسن على الرغم من العلاج بمضادات الهيستامين؛ فمن الممكن أن يكون حدوثه نتيجة لوجود مشكلة في الكلى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعد حالة طارئة. انخفاض كمية البول: وفي حالات الرضع يكون أقل من أربع حفاضات رطبة يوميًا

إذا كان البول أحمر اللون: تشنجات أو انتفاض غير طبيعي في الجسم، في هذه الحالة يجب دائمًا أخذ الطفل للطوارئ أو إلى الطبيب للتأكد من أنَّه لا يعاني التهاب السحايا، أو تعرضه لضربةٍ غير ظاهرة بالرأس.

الإسهال المائي عند الرضع: والذي قد يؤدي إلى الجفاف وإلى عواقب وخيمة إذا لم تتم السيطرة عليه.

صعوبة في التنفس عند الرضيع:

التعرق الشديد أثناء الرضاعة الطبيعية، فمن الممكن أن تكون هذه حالة من فشل القلب.

من الأفضل الرجوع إلى الجراحين إذا كنتم تستفسرون عن تكلفة جراحة ما؛ فالجراحون لن يحددوا التكلفة فحسب، بل سيطلبون معلومات إضافية ذات صلة بحالة أطفالكم.

يجب دائمًا فحص الأطفال المصابين بمرض مزمن من قبل الطبيب، وعليه فإن الاستشارة الهاتفية ليست كافية وقد تؤخّر التدخل الطبي المناسب في الحالات الخطيرة.

الدكتور كمال عقل

استشاري أول في طب وكلى الأطفال

مجلة نكهات عائلية